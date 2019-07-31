تشكيل ليفربول ضد ليون في مباراتهما الودية

يصطدم نادي ليفربول بنظيره أولمبيك ليون الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، في آخر تجاربه الودية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد للدوري الإنجليزي.

وتنطلق المباراة المرتقبة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية.

تُذاع مباراة ليفربول وليون عبر قناة bein sports hd2 وذلك بصوت المُعلق سوار الذهب، وكذلك عبر قناة bein sports hd11 باللغة الإنجليزية.

ويستعد ليفربول لخوض مواجهة مانشستر سيتي، يوم الأحد المقبل، في بطولة الدرع الخيرية ”السوبر الإنجليزي“.

وخسر فريق ليفربول أمام نظيره نابولي الإيطالي في مباراة ودية الأحد الماضي بثلاثية نظيفة.

ولم يخسر الفريق الفرنسي -حتى الآن- أي مباراة من ودياته التي يستعد بها للموسم الجديد، إذ فاز أمام كل من سيرفيت السويسري، جنوى الإيطالي، وآرسنال الإنجليزي، فيما تتبقى له مباراتا ليفربول وبورنموث.

التشكيل المتوقع للريدز:

تشهد صفوف ليفربول في مباراة اليوم عودة العديد من النجوم الغائبين وذلك عقب انتهاء إجازاتهم مثل: محمد صلاح، وأليسون، وروبيرتو فيرمينو.

حراسة المرمى: سيمون مينيوليه.

خط الدفاع: آندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – أليكساندر آرنولد.

خط الوسط: جيمس ميلنر – فابينيو – جوردان هندرسون.

الهجوم: ريان كينت – ديفوك أوريغي – هاري ويلسون.

التشكيل المتوقع لليون:

حراسة المرمى: أنتوني لوبيز.

خط الدفاع: فرناندو مارسيال – جاسون ديناير- مابو يانغا – ليو دوبويس.

خط الوسط: تياغو مينديز – لوكاس توزارت – حسام عوار.

الهجوم: ممفيس ديباي – بيرتراند تراوري – موسى ديمبلي.