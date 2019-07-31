تقرير: قمة ليفربول وافتتاح الدوري الفرنسي يحسمان ”العملية نيمار“ بين برشلونة وباريس سان جيرمان

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، إن شهر أغسطس المقبل سيشهد حدثين مهمين، سيكونان حاسمين إلى حد كبير فيما يتعلق بمستقبل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، إلى أن اللقاء الأول لنادي باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، أمام نادي نيم أولمبيك، على ملعب ”بارك دي برانس“، يوم الـ11 من أغسطس، سيلعب دوراً مهماً في ملف نيمار.

وأكدت أن الطريقة التي ستستقبل بها جماهير باريس سان جيرمان النجم البرازيلي نيمار سيكون لها أثر مهم ومحوري في تحديد مصير اللاعب برفقة النادي الفرنسي في الموسم الجديد، خاصة إذا جاء هذا الاستقبال سيئاً في ضوء الأزمات التي يعانيها نيمار داخل النادي، ورغبته المعلنة في الرحيل إلى نادي برشلونة، ما سيسهّل مهمة الإدارة في اتخاذ قرار البيع.

وتابعت: ”هناك حدث آخر مهم للغاية يوم الـ 16 من أغسطس، إذ سيلتقي رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو مع القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، في مدينة ليفربول الإنجليزية، التي تستضيف لقاء رابطة الأندية الأوروبية، ومن المؤكد أن يكون اللقاء المباشر بين الرئيسين حاسمًا في العملية نيمار“.

وسوف يتم إغلاق سوق انتقالات الميركاتو الصيفي، في الدوري الإسباني والفرنسي، على حد سواء، يوم الثاني من سبتمبر المقبل.

ولا تزال المفاوضات جارية بين برشلونة وباريس سان جيرمان حول صفقة نيمار، وذلك بصورة غير مباشرة عن طريق وسطاء، وكان التطور الأخير فيها هو أن النادي الفرنسي طلب 180 مليون يورو مقابل بيع نيمار، دون أي صفقات تبادلية.