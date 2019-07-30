بينهم بوغبا وماغواير.. صحيفة تكشف عن تشكيلة مانشستر يونايتد للموسم الجديد بعد ضم برونو فيرنانديز (صورة)

كشفت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية عن التشكيلة المتوقعة لفريق مانشستر يونايتد، بعد إتمام التعاقد مع البرتغالي، برونو فيرنانديز قادمًا من سبورتينغ لشبونة.

ولعب فيرنانديز، البالغ من العمر 24 عامًا الموسم الماضي، 33 مباراة مع لشبونة في الدوري، سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 13 هدفًا آخر.

وأظهرت الصورة التي نشرتها الصحيفة البريطانية قائمة فريق مانشستر يونايتد، تواجد الفرنسي بول بوغبا في الفريق، ما يعطي مؤشرًا على أن اللاعب من المرجح بقاؤه مع الشياطين الحمر، وعدم التفريط في خدماته وتواجد أيضا هاري ماغواير، لاعب ليستر سيتي، ضمن قائمة الفريق.

وتواجد في التشكيلة أيضًا البرتغالي برونو ميغيل بورغيس فيرنانديز، لاعب فريق سبورتينغ لشبونة الذي سيتم تواجده مع اليونايتد بداية من الموسم الجديد مقابل 85 مليون جنيه إسترليني.

وطالب مسؤولو نادي سبورتنغ من اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، أن يلعب ضد بنفيكا يوم الأحد، في المباراة الودية قبل انطلاق الموسم الجديد، التي تضم الفائزين في الدوري الموسم الحالي والموسم السابق، وبعد تلك المباراة سيتم حسم الصفقة والإعلان الرسمي عنها ليغادر لشبونة الصيف الحالي.