مانشستر يونايتد يعرض 50 مليون يورو لضم أومتيني مدافع نادي برشلونة

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن مانشستر يونايتد أبدى اهتمامه بضم الفرنسي الدولي صمويل أومتيتي مدافع فريق برشلونة.

وكشف موقع the10sport.com حصريًا عن أن أومتيتي يحظى باهتمام مانشستر سيتي أيضًا، لكن دون أي يتخذ أي إجراء حيال التعاقد معه.

وأضاف الموقع أن مانشستر يونايتد بدأ بالفعل التواصل مع برشلونة بشأن صفقة محتملة تنقل أومتيني المتوج بلقب كأس العالم مع فرنسا العام الماضي إلى ”أولد ترافورد“.

وأبدى يونايتد استعداده لدفع 50 مليون يورو، لكن برشلونة يطلب 60 مليون يورو، ومن الممكن أن يتم حسم الصفقة باتفاق الناديين خلال الأيام المقبلة.

ويسعى برشلونة لبيع عدد من لاعبيه لتعويض ما أنفقه على صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حيث ضم أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو.