هدف مباراة ريال مدريد وتوتنهام.. هاري كين يضع ”السبيرز“ في المقدمة (فيديو)

سجل هاري كين الهدف الأول لفريق توتنهام في شباك نظيره ريال مدريد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، بنصف نهائي بطولة كأس أودي الودية، على ملعب آليانز أرينا.

وكانت آخر مباراة جمعت بين ريال مدريد وتوتنهام ببطولة دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات 2017 وفاز الفريق اللندني بنتيجة 3-1 سجل ديلي ألي هدفين في الدقيقتين 27 و56، وكريستيان إريكسن في الدقيقة 65، أما هدف الميرنغي فسجله كريستيانو رونالدو في الدقيقة 80.

وتعد هذه المباراة الأولى للملكي بعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية فور انتهاء مشاركته في بطولة كأس الأبطال الدولية الودية.

ولكن ريال مدريد سيحاول مصالحة جماهيره الحزينة بعد الخسارة القاسية والمذلة في آخر مبارياته في أمريكا أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-7.

بينما في الجهة المقابلة، لا تختلف الأجواء كثيرًا في توتنهام حيث خسر الفريق مباراته الودية الأخيرة أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 1-2.