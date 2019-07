ماذا قال هاري كين عن هدفه الرائع في مباراة توتنهام ضد يوفنتوس؟ (فيديو)

أعرب الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، عن سعادته الكبيرة بهدفه الرائع الذي أحرزه في شباك يوفنتوس الإيطالي، أمس الأحد، ببطولة الكأس الدولية للأبطال.

وأحرز كين هدفًا رائعًا في شباك يوفنتوس، من منتصف الملعب، منح به توتنهام الفوز في الوقت القاتل، بنتيجة (3-2)، في تحضيرات الفريقين لبداية الموسم الجديد.

Harry Kane what have you just done ???????????? pic.twitter.com/kHY7fRZGk9

وقال كين في تصريحات أبرزتها صحيفة ”توتو سبورت“: ”رأيت حارس يوفنتوس يقف خارج مرماه وقلت إنه إذا أتيحت لي الفرصة لمفاجأته فسأفعل ذلك، وحدث بالفعل وسجلت الهدف“.

وأضاف: ”ربما هذا الهدف هو أحد أفضل الأهداف في مسيرتي“.

Harry Kane’s goal from the halfway line for Tottenham against Juventus is even better with Wojciech Szczesny commentating…???? #TOTJUV #COYS pic.twitter.com/LlwoVEyfEP

— Cheese Room Spurs (@CheeseRoomSpurs) July 21, 2019