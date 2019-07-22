ماذا قال هاري كين عن هدفه الرائع في مباراة توتنهام ضد يوفنتوس؟ (فيديو)

ماذا قال هاري كين عن هدفه الرائع في مباراة توتنهام ضد يوفنتوس؟ (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أعرب الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، عن سعادته الكبيرة بهدفه الرائع الذي أحرزه في شباك يوفنتوس الإيطالي، أمس الأحد، ببطولة الكأس الدولية للأبطال.

وأحرز كين هدفًا رائعًا في شباك يوفنتوس، من منتصف الملعب، منح به توتنهام الفوز في الوقت القاتل، بنتيجة (3-2)، في تحضيرات الفريقين لبداية الموسم الجديد.

وقال كين في تصريحات أبرزتها صحيفة ”توتو سبورت“: ”رأيت حارس يوفنتوس يقف خارج مرماه وقلت إنه إذا أتيحت لي الفرصة لمفاجأته فسأفعل ذلك، وحدث بالفعل وسجلت الهدف“.

وأضاف: ”ربما هذا الهدف هو أحد أفضل الأهداف في مسيرتي“.

ويستعد توتنهام لمواجهة مانشستر يونايتد، الخميس المقبل، في ثاني مباريات الفريق بالكأس الدولية للأبطال، فيما سيلتقي يوفنتوس بغريمه إنتر ميلان يوم الأربعاء.

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