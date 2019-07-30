تشكيل ريال مدريد ضد توتنهام في كأس أودي

يواجه فريق ريال مدريد الإسباني نظيره توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، على ملعب آليانز أرينا ضمن بطولة كأس أودي الودية استعدادًا للموسم الجديد.

وتأتي المباراة بعد أيام قليلة من هزيمة ريال مدريد أمام جاره أتلتيكو مدريد بنتيجة 7-3 في المباراة التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، لحساب الكأس الدولية للأبطال.

يذكر أن توتنهام فاز على ريال مدريد في آخر مباراة بينهما في بطولة دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات 2017 بنتيجة 3-1.

ويخوض ريال مدريد المباراة بقيادة مدربه زين الدين زيدان في ظل غياب عدد كبير من النجوم أبرزهم تيبو كورتوا وأسينسيو وفيرلاند ميندي للإصابة، واستبعاد غاريث بيل لأسباب فنية خيث لن يلتحق برحلة الفريق إلى ألمانيا بعد فشل انتقاله إلى الصين.

وفيما يلي تشكيل الفريقين بحسب صحيفة ”آس“ الإسبانية

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: مارسيلو – سيرخيو راموس – رافائيل فاران – دانيل كارفخال

الوسط: توني كروس – إيسكو – لوكا مودريتش ـ فاسكيز

الهجوم: إدين هازارد – كريم بنزيما

تشكيل توتنهام

حراسة المرمى: لوريس

الدفاع: أنتوني جورجيو – يان فيرتونجن – توبي آلديرفايريلد – كايل ووكر

الوسط: موسى سيسوكو – هاري وينكس ـ ندومبيلي – كريستيان إريكسن

الهجوم: سون – هاري كين