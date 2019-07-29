يورغن كلوب يلمح لغياب محمد صلاح وفيرمينو وماني عن مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية

ألمح المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، إلى غياب النجم المصري محمد صلاح، عن مباراة مانشستر سيتي، في كأس الدرع الخيرية.

وقال كلوب في تصريحات صحفية: “ يجب أن نكون جيدين قدر الإمكان في مواجهة مانشستر سيتي، لا أستطيع تغيير ما نحن عليه الآن“.

وأضاف كلوب: ”لا أستطيع أن أكذب على الناس، ولكن لا مشكلة في خوض المباراة دون السداسي الغائب عن المباريات الودية“.

ويتمثل السداسي في محمد صلاح، والحارس البرازيلي أليسون باكير ومواطنه روبرتو فيرمينو، إضافة لنابي كيتا وساديو ماني وشيردان شاكيري.

ويقضي اللاعبون الستة إجازاتهم الصيفية، بعد أن شاركوا مع منتخبات بلادهم في دوري الأمم الأوروبية وكوبا أمريكا وكأس الأمم الأفريقية.

وأكمل كلوب: ”لقد لعبنا في أمريكا وفي ظروف صعبة، ولكن هذا هو الحال، وعلينا أن نعترف بأن الجولة التحضيرية كانت مفيدة وجيدة للفريق، ولكن لا يمكننا تغيير ما حدث في المباريات الودية“.

ورد كلوب على الاقتراحات التي تفيد بعدم اعتبار بطولة كأس الدرع الخيرية، ضمن الألقاب الرسمية في التقويم الإنجليزي، بالقول: ”هل هذا حقيقي هنا؟ لا أحد أخبرني بذلك، لا يمكننا اعتبارها بطولة غير رسمية، هذا جنون“.

ويلتقي ليفربول منافسه مانشستر سيتي، يوم 4 أغسطس، على ملعب ويمبلي، في كأس الدرع الخيرية.