كلوب يبدي سعادته بخسارة ليفربول أمام نابولي

لا يشعر الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول بطل أوروبا بالقلق رغم الخسارة الثانية على التوالي في فترة الإعداد للموسم الجديد وذلك نظرا لغياب ستة لاعبين عن الفريق بسبب المشاركات الدولية مع منتخباتهم.

وتعهد كلوب بأن يكون ليفربول ”فريقا مختلفًا“ الأسبوع المقبل عن الذي خسر بثلاثية نظيفة أمام نابولي الإيطالي في أدنبرة يوم الأحد.

وتلقى ليفربول الخسارة الثانية على التوالي بعد الهزيمة بهدفين مقابل هدف أمام اشبيلية الإسباني يوم الاثنين الماضي لكن خسارة نابولي جاءت قبل خوض مباراته الإعدادية الأخيرة للموسم الجديد الذي ينطلق بمواجهة مانشستر سيتي في الرابع من الشهر المقبل.

ومع بدء معسكر بطل أوروبا الأخير في إيفيان الفرنسية وانضمام النجوم محمد صلاح وروبرتو فيرمينو واليسون بيكر للفريق سيكون جاهزا لمواجهة سيتي على لقب درع الكأس الخيرية.

وقال كلوب لموقع النادي على الإنترنت ”الخسارة الثانية على التوالي غير مؤثرة لكن ما يمكن أن يكون أسوأ هو في حال الفوز بكافة مبارياتنا الإعدادية بنتيجة 4–صفر أو 5-صفر أمام نابولي واشبيلية بدون اللاعبين الغائبين ثم يفرح الجميع وينتظر موسما رائعا، ثم تواجه المشاكل في هذا الموسم.

”هذا ما هو عليه الآن وعلينا أن نقاتل منذ بداية الموسم بنسبة 100 في المائة بأقصى ما لدينا من قوة. الشيء الجيد هو أنه إذا أراد المنافسون تحليل أداء الفريق سيجدون المهمة سهلة، لكننا سنصبح فريقا مختلفا الأسبوع المقبل“.

وأضاف المدير الفني الألماني ”كنت أعرف من البداية أن فترة الإعداد ستكون صعبة للغاية بسبب الوضع الحالي. علينا أن نتكيف مع بعض الأشياء وعلينا صنع روح معينة. لهذا لدينا وقت في الأسبوع المقبل. لأول مرة منذ نهائي دوري الأبطال ، يكتمل 99% من تشكيلة الفريق غدا ، ساديو (ماني) هو الوحيد الغائب ، وهذه هي اللحظة التي نبدأ فيها حقًا الإعداد“.