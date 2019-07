محمد صلاح وياسر لعروسي ينضمان لقائمة نادي ليفربول في معسكر فرنسا

كشف يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن قائمة فريقه التي تستعد لمعسكر الإعداد في الجولة التحضيرية بإيفيان الفرنسية.

وسيتوجه الريدز إلى فرنسا، يوم الإثنين المقبل؛ لقضاء فترة إعداد أخيرة قبل بداية الموسم، تشمل مباراة ودية أمام ليون في جنيف، مساء الأربعاء.

وشهدت القائمة ظهور الدولي المصري محمد صلاح لأول مرة، بعد أن يكون قد أنهى إجازته والعطلة الصيفية التي حصل عليها منذ نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما عاد الجزائري ياسر لعروسي لقائمة الفريق، بعد تعافيه من الإصابة القوية التي لحقت به في لقاء إشبيلية الودي الأسبوع الماضي.

وسيعزز الفريق صفوفه بانضمام أليسون بيكر، روبيرتو فيرمينو، نابي كيتا، وصلاح وجيردان شاكيري في إيفيان.

ويغيب ريان كينت للإجهاد والذي اضطره للغياب عن مباراة الأحد أمام نابولي، لاعب الوسط سيتحدد موقفه خلال هذا الأسبوع.

