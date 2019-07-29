محمد صلاح وياسر لعروسي ينضمان لقائمة نادي ليفربول في معسكر فرنسا

كشف يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن قائمة فريقه التي تستعد لمعسكر الإعداد في الجولة التحضيرية بإيفيان الفرنسية.

وسيتوجه الريدز إلى فرنسا، يوم الإثنين المقبل؛ لقضاء فترة إعداد أخيرة قبل بداية الموسم، تشمل مباراة ودية أمام ليون في جنيف، مساء الأربعاء.

وشهدت القائمة ظهور الدولي المصري محمد صلاح لأول مرة، بعد أن يكون قد أنهى إجازته والعطلة الصيفية التي حصل عليها منذ نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما عاد الجزائري ياسر لعروسي لقائمة الفريق، بعد تعافيه من الإصابة القوية التي لحقت به في لقاء إشبيلية الودي الأسبوع الماضي.

وسيعزز الفريق صفوفه بانضمام أليسون بيكر، روبيرتو فيرمينو، نابي كيتا، وصلاح وجيردان شاكيري في إيفيان.

ويغيب ريان كينت للإجهاد والذي اضطره للغياب عن مباراة الأحد أمام نابولي، لاعب الوسط سيتحدد موقفه خلال هذا الأسبوع.

Jürgen Klopp has named a 29-man squad for this week's #LFCPreSeason training camp in Evian…https://t.co/PVxZSPHuus — Liverpool FC (@LFC) July 29, 2019

وجاءت قائمة ليفربول كالتالي:-

أليسون، ترينت، بروستر، دنكن، إليوت، فابينيو، فيرمينو، جو غوميز، هندرسون، هوفر، نابي كيتا، لالانا، ياسر العروسي، لونرجان، لوفرين، ماتيب، مينيوليه، ميلنر، أويجنسكي، أوريغي، تشامبرلين، روبرتسون، محمد صلاح، شاكيري، فان دين بيرغ، فان دايك، فينالدوم، ويلسون.

ويلعب ليفربول، الودية الأخيرة هذا الصيف ضد ليون، يوم الأربعاء، ثم يبدأ المباريات الرسمية، والتي ستكون كالتالي:

4 أغسطس: كأس الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي وليفربول في ملعب ويمبلي.

9 أغسطس: انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي بلقاء ليفربول ضد نورويتش سيتي.

14 أغسطس: كأس السوبر الأوروبي ضد تشيلسي في إسطنبول.