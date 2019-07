استبعاد لوكاكو من قائمة مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستيانسوند

كشف أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن قائمة فريقه المسافرة إلى النرويج، استعدادًا لمواجهة فريق كريستيانسوند، ضمن تحضيرات مانشستر لبداية الموسم الجديد.

وشهدت قائمة الفريق استبعاد البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم الفريق، ليتأكد اقترابه من الرحيل والانتقال إلى الدوري الإيطالي، في ظل المنافسة القوية بين إنتر ميلان ويوفنتوس على التعاقد معه.

وكان النادي الإنجليزي حدد مطالبه المالية لكل من يوفنتوس وإنتر، وأكد أن الموعد النهائي لرحيل اللاعب هو الاثنين المقبل، مع اقتراب إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا يوم 9 أغسطس المقبل.

ووفقا لشبكة ”سكاي سبورتس“ فإن حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي يستعد لإغراء مانشستر يونايتد، بعرض خدمات المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا، ضمن صفقة تبادلية، للفوز بخدمات لوكاكو.

ويعد لوكاكو أهم أهداف الإنتر، حيث دخل النادي الإيطالي في مفاوضات مع مانشستر يونايتد، وقدم عرضًا للتعاقد مع المهاجم البلجيكي، إلا أن ناديه الإنجليزي رفض العرض لعدم رضاه عن المقابل المادي، وطلب 85 مليون يورو لإتمام الصفقة.

ويلعب لوكاكو بقميص مانشستر يونايتد منذ عام 2017، حيث انتقل من صفوف إيفرتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، إلا أنه لم يقدم المستويات المأمولة منذ انتقاله إلى العملاق الإنجليزي.

Ole has named a 26-man travelling squad for our trip to Norway. #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) July 29, 2019