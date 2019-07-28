كوفاتش يثير مخاوف مانشستر سيتي بشأن ساني

قال الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونخ بطل الدوري الألماني إنه يثق في التعاقد مع ليروي ساني من مانشستر سيتي.

وليس سرًا أن العملاق البافاري أبدى اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع الألماني الموهوب ساني (23 عامًا) رغم تأكيدات بيب غوارديولا تمسكه بالجناح الشاب.

ورغم التقارير الصحفية التي تفيد بأن سيتي رفض عرضًا قيمته 70 مليون جنيه إسترليني لضم ساني إلا أن كوفاتش يعتقد أن بايرن ميونخ لن يجد أي مشكلة في ضم اللاعب.

وفي رده على سؤال لشبكة ZDF التلفزيونية الألمانية قال كوفاتش: ”أنا واثق وأعتقد أننا يمكن أن نتعاقد معه“.

وقال المدير الفني الكرواتي لصحيفة ”بيلد“ سابقًا: ”نعلم جميعا أن ساني هدفنا والجماهير تعرف ذلك ونحن نعرف ذلك أيضًا. سنبذل قصارى جهدنا لإتمام هذه الصفقة“.

واعترف غوارديولا المدير الفني السابق لبايرن ميونخ بأن أمر رحيل ساني لم يعد في يديه في ظل التقارير التي تشير إلى عرض بايرن 90 مليون استرليني لضم الدولي الألماني.

وقال المدير الفني الإسباني ”نريد لساني أن يبقى معنا لكن هذا ليس في أيدينا وينبغي عليه أن يقرر إذا كان يريد تجديد تعاقده معنا أم الرحيل، لكن إذا أراد أن يغادر، فيمكنه فعل ذلك ولكننا سنحزن لأننا نأمل في بقائه“.