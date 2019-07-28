مانشستر سيتي يحدد بديل ليروي ساني من الدوري الإسباني

يسعى مانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد مع لاعب جديد، في ظل التقارير التي تتحدث عن رغبة مهاجمه ليروي ساني في العودة إلى الدوري الألماني، من بوابة بايرن ميونخ.

وذكرت صحيفة ”أس“ الإسبانية، أن مانشستر سيتي ينوي التعاقد مع ميكيل أويارزابال لاعب ريال سوسيداد، في سوق الانتقالات الصيفي، لتعويض رحيل ساني.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن المدرب بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي يضع أويارزابال كخيار أول حال رحيل ساني.

وانضم ساني إلى مانشستر سيتي العام 2016 مقابل 45 مليون جنيه إسترليني، وشارك مع الفريق في 133 مباراة، سجل فيها 39 هدفًا وصنع 45، ويتبقى عامان على نهاية عقده مع النادي الإنجليزي.

وأويارزابال، البالغ من العمر 22 عامًا، يملك عقدًا مع ريال سوسيداد حتى العام 2024، بقيمة فسخ 75 مليون يورو.

وأشارت ”أس“ إلى أن مانشستر سيتي تواصل بالفعل مع وكيل اللاعب أويارزابال خريج أكاديمية ريال سوسيداد.

وشارك أويارزابال في 41 مباراة الموسم الماضي (2018/2019)، مع ريال سوسيداد، سجل فيها 14 هدفًا وصنع 4.