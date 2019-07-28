تشيلسي يحقق فوزًا مثيرًا على ريدينغ استعدادًا للموسم المقبل (فيديو)

حقق نادي تشيلسي الإنجليزي، فوزًا مثيرًا على مواطنه ريدينغ، اليوم الأحد، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد 2019/2020.

وكان ريدينغ، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، البادئ بالتسجيل في الدقيقة 13، في حين تعادل روس باركلي لتشيلسي في الدقيقة 22.

وتقدم تشيلسي في الدقيقة 42، بهدف من توقيع روبرت كينيدي نونيس، وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.

وتواصلت الإثارة خلال الشوط الثاني، بعدما تعادل ميشيل موريسون لريدينغ في الدقيقة 49.

لكن تشيلسي، الذي يدرّبه لاعبه السابق فرانك لامبارد، سجل هدفين في الدقيقتين 57، و60، وكلاهما عبر ماسون مونت.

وسجل سام بالدوك هدف التقليص لريدينغ في الدقيقة 71، لكن المباراة انتهت بفوز تشيلسي 4/3.

ويستهل تشيلسي مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة مانشستر يونايتد يوم 11 أغسطس، ثم يلاقي ليفربول في السوبر الأوروبي، يوم 14 أغسطس.

GOOOOAALLLLL READİNG???? Friendly match : ( Chelsea 0 × 1 Reading ) – Reading first goal .. #REAvCHE #REACHE pic.twitter.com/ogvzBziqYF — GOAL SHOW ⚽️ (@ShowGoaal) July 28, 2019

GOOOOAAALLLL CHELSEA ???????????? Friendly match : ( Chelsea 1 × 1 Reading ) – Chelsea first goal .. #REAvCHE #REACHE pic.twitter.com/d3bMfZFTKJ — GOAL SHOW ⚽️ (@ShowGoaal) July 28, 2019

GOOOAAALLL CHELSEA ???????????????? Kenedy strike from distance

Reading 1-2 Chelsea #CFC pic.twitter.com/FDyKDCe0IF — GOAL SHOW ⚽️ (@ShowGoaal) July 28, 2019

GOOOAALL READİNG ???????????? Reading 2-2 Chelsea???? pic.twitter.com/WZdp1lLa0U — GOAL SHOW ⚽️ (@ShowGoaal) July 28, 2019

GOAAAALLL CHELSEA ???????????? The ???? strikes again

Reading 2-3 Chelsea #CFC pic.twitter.com/krN2xbfk6F — GOAL SHOW ⚽️ (@ShowGoaal) July 28, 2019

GOAALL CHELSEAAA???????????????? A brace for Mas????

Reading 2-4 Chelsea pic.twitter.com/4TBEnwJIFU — GOAL SHOW ⚽️ (@ShowGoaal) July 28, 2019