آرسنال يخسر أمام ليون وإصابة ألكسندر لاكازيت (فيديو)

خسر آرسنال الإنجليزي 1/2 أمام منافسه ليون الفرنسي، في إطار استعدادات الفريقين للموسم المقبل 2019/2020.

وتعرض آرسنال لضربة مبكرة، بإصابة مهاجمه الفرنسي ألسكندر لاكازيت، حيث اضطر المدرب الإسباني إلى إخراج اللاعب والاعتماد على ريس نيلسون في الدقيقة 12.

وعلى ملعب الإمارات، وضع الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ الغانرز في المقدمة في الدقيقة 35 بلمسة رائعة.

وتعادل موسى ديمبيلي لليون بضربة رأس في الدقيقة 66.

وعاد موسى ديمبيلي وسجل الهدف الثاني له ولليون في الدقيقة 75، بعدما انفرد بحارس آرسنال وسدد على يسار المرمى.

وأشرك أيمري لاعبه الجديد داني سيبايوس في الدقيقة 70.

وبعد هذه المباراة، يلعب آرسنال مباراتين وديتين أمام آنجيه وبرشلونة، قبل أن يستهل مشواره في الدوري الإنجليزي يوم 11 أغسطس بمواجهة نيوكاسل.

في حين يلعب ليون مع موناكو في أولى جولات الدوري الفرني يوم 9 أغسطس.