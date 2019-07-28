صن: ريال مدريد يقدم 167 مليون يورو لضم بول بوغبا

ذكرت وسائل إعلام إنجليزية أن نادي ريال مدريد الإسباني قدّم عرضًا بقيمة 167 مليون يورو، (150 مليون جنيه إسترليني)، للتعاقد مع الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد.

ووفقًا لصحيفة ”صن“، فإن ريال مدريد عرض على مانشستر يونايتد 167 مليون يورو، للتعاقد مع بوغبا، الذي أعلن صراحة أنه يريد تحديًا جديدًا.

وكانت تقارير سابقة تحدثت عن طلب مانشستر يونايتد 200 مليون يورو لبيع بوغبا، الذي انضم للفريق صيف العام 2019 مقابل 89 مليون جنيه إسترليني، من يوفنتوس الإيطالي.

وأضافت ”صن“ أنه حال نجاح الصفقة بهذا المبلغ، فإن بوغبا سيكون أغلى لاعب يبيعه نادٍ إنجليزي متفوقًا على فيليب كوتينيو الذي غادر ليفربول إلى برشلونة في يناير 2018، مقابل 145 مليون جنيه إسترليني.

وازدادت التكهنات حول رغبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد في التعاقد مع بوغبا، بعد الخسارة 3/7 أمام أتلتيكو مدريد في كأس الأبطال الدولية فجر السبت.

وغادر بول بوغبا، البالغ من العمر 26 عامًا، مانشستر يونايتد مجانًا، العام 2012، قبل أن يعيد النادي الإنجليزي اللاعب مقابل 89 مليون جنيه إسترليني العام 2016.

وسجل بوغبا مع مانشستر يونايتد 34 هدفًا، وصنع 43 في 142 مباراة، ويمتد عقده مع الفريق حتى منتصف العام 2021.