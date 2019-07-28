صحيفة: ريال مدريد قد يضم لاعبين جدد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، الأحد، أن ريال مدريد قد يتعاقد مع لاعبين جدد، فيما تبقى من أيام في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وبحسب صحيفة ”أس“، فإن ريال مدريد قد يضطر للتعاقد مع لاعبين جدد، خاصة بعد إصابة مهاجمه ماركو أسينسيو بالرباط الصليبي، وتأكد غيابه لمدة تتراوح بين 6 و9 أشهر، إلى جانب الخسارة القاسية بنتيجة 7/3 أمام أتلتيكو مدريد، في كأس الأبطال الدولية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الباب لا يزال مفتوحًا للتعاقد مع الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع تبقي 5 أسابيع على إغلاق سوق الانتقالات.

وأضافت ”أس“ أن اتجاه ريال مدريد كان تعويض أسينسيو بلاعبين من الفريق ذاته، لكن الخسارة أمام أتلتيكو مدريد غيرت نية إدارة ريال مدريد، وأن نتيجة مشاركة الفريق الملكي في كأس أودي الودية ستحدد إن كان سيتم إبرام صفقات جديدة أم لا.

وأشارت الصحيفة المقربة من ريال مدريد إلى أن الفريق الملكي سيلجأ إلى الخط ”ب“، حال فشل التعاقد مع بول بوغبا، وهي التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب توتنهام.