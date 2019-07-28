هل اقترب من ”الغانرز“؟.. سامي خضيرة يحضر مباراة آرسنال وليون (صور)

كشفت تقارير صحفية، أن الدولي الألماني سامي خضيرة يقترب من الانضمام إلى نادي آرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشرت صحيفة ”مترو“ الإنجليزية، صورًا للاعب الألماني داخل ملعب الإمارات، لمشاهدة مباراة آرسنال ضد ليون الودية، مما أثار التكهنات بشأن رحيله للغانرز.

اللاعب الألماني أقرب للرحيل عن البيانكونيري، بعدما تعاقد النادي الإيطالي مع الثنائي أدريان رابيو وآرون رامزي لتدعيم صفوفه.

ويستهدف آرسنال تعويض رحيل رامزي، حتى بعد التعاقد مع داني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد، على سبيل الإعارة، ولكن خبرة خضيرة تجعل المدرب أوناي إيمري متمسكًا بالتعاقد معه.

لاعب الوسط الألماني كان هدفًا لنادي آرسنال في صيف 2014، بعد أن لعب دورًا رئيسيًا في فوز منتخب بلاده ببطولة كأس العالم، لكنه ظل في ريال مدريد لموسم آخر، قبل الرحيل ليوفنتوس في 2015.

خضيرة لعب مع يوفنتوس الموسم الماضي في 17 مباراة فقط؛ بسبب الإصابات التي لحقت به.