سامي خضيرة يعلن انتهاء موسمه مع يوفنتوس

أعلن الألماني سامي خضيرة لاعب وسط يوفنتوس انتهاء موسمه، حيث قرر الخضوع لجراحة في ركبته خلال الأسبوعين المقبلين لينهي ألمًا شعر به منذ 4 شهور.

ويأتي هذا القرار بعد يومين فقط من وداع يوفنتوس لدوري أبطال أوروبا بالخسارة 1/2 على أرضه أمام أياكس أمستردام الهولندي في إياب دور الـ8.

وقال خضيرة عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”بعد 4 أشهر من الألم المستمر، قررت الخضوع لعملية جراحية للشفاء بالكامل. الجراحة ستكون خلال أسبوعين. هدفي العودة إلى الموسم الجديد وأنا في كامل لياقتي البدنية. أتطلع إلى القتال لتحقيق الأهداف المقبلة“.

وعانى خضيرة قبل فترة من مشكلة في القلب أبعدته عن الملاعب نحو شهر، لكنه عاد مؤخرًا للمشاركة مع فريقه بعد التعافي.

ولن يكون الدولي الألماني ضمن تشكيلة مدربه ماسيمليانو آليغري ضد فيورنتينا الأسبوع المقبل، وهي المباراة التي ستحسم فوز الفريق باللقب الثامن على التوالي للدوري الإيطالي.

My complete focus is to be back at 100% for the start of the next campaign. I am already looking forward to fighting in order to achieve our goals next season again ???????? #FinoAllaFine #SK6 @juventusfc (2/2)

