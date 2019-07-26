ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام يعتذر لمانشستر يونايتد

اعتذر ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير إلى مانشستر يونايتد عن التحامات لاعبي فريقه القوية خلال هزيمته 1/2 أمس الخميس، لكنه قال إن منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليس بريئًا بشكل كامل في المواجهة العنيفة التي جرت في شنغهاي.

ومنح أنخيل غوميز لاعب مانشستر يونايتد الشاب الفوز لفريقه في الدقيقة 81 بعدما ألغى هدف لوكاس مورا لاعب توتنهام تقدم مانشستر يونايتد عن طريق أنطوني مارسيال في الشوط الأول، لكن عددًا من الالتحامات العنيفة من لاعبي الفريقين هددت بإفساد المباراة الودية.

وخاطر موسى سيسوكو بالحصول على بطاقة حمراء بسبب تدخل قوي ثم دهس دانييل جيمس لاعب مانشستر يونايتد الذي سقط أرضًا في ألم كما كانت هناك التحامات عنيفة من جانب ديلي آلي ولاعب مانشستر يونايتد آندرياس بيريرا.

وأبلغ بوكيتينو الصحفيين ”أعتذر لمانشستر يونايتد بالنيابة عن لاعبينا. أتوقع شيئًا مماثلًا لأن كانت هناك بعض الإثارة في الشوط الثاني من جانبهم“.

وأردف ”شعرت بالانزعاج قليلًا من بعض المواقف… لأن من الممكن أن يكون توقيت الالتحام خاطئًا ويحدث شيء. في بعض الأحيان يجب أن تكون شرسًا وأن تلعب بحماس لكن التركيز ينصب على زيادة اللياقة وتطوير طريقة اللعب“.

وأبدى بوكيتينو قلقه من إمكانية تعرض لاعبيه للإصابة في المواجهة المشتعلة التي أصيب خلالها إيريك بايي مدافع مانشستر يونايتد في ركبته أثناء محاولة التصدي لتسديدة من سون هيونغ-مين.

وأضاف المدرب الأرجنتيني ”بالطبع شعرت بالقلق.. أُصيب بايي وأشعر بالأسف حيال ذلك.. عندما يبدأ اللاعبون في بناء لياقتهم والقتال على اللعب بالتشكيلة الأساسية تحدث أشياء في فترة الإعداد والأمر صعب حقًا“.

وقال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن إصابة بايي، الذي ابتليت مسيرته مع مانشستر يونايتد بالإصابات، تبدو خطيرة.

وأبلغ المدرب النرويجي قناة مانشستر يونايتد التلفزيونية ”يبدو أنه أُصيب بالتواء في الركبة لذلك عليه الخضوع لبعض الفحوص بالأشعة. من النظرة الأولى لا يبدو الموقف جيدًا لكن لنرى كيف ستسير الأمور“.