مانشستر يونايتد يواصل نتائجه الجيدة بالجولة التحضيرية ويتخطى توتنهام بثنائية (فيديو)

واصل مانشستر يونايتد الإنجليزي نتائجه الإيجابية في استعداداته للموسم المقبل، الذي يبدأه رسميًا في 11 أغسطس ضد غريمه تشيلسي، في الجولة الأولى من الدوري الممتاز، وذلك بتحقيق فوزه الودي الرابع تواليًا، وجاء على حساب توتنهام 2-1، اليوم الخميس، في شنغهاي.

تواجه ”الشياطين الحمر“ مع غريمهم اللندني توتنهام في شنغهاي وخرجوا منتصرين بفضل البديل الشاب أنجيل غوميز (18 عامًا)، الذي افتتح سجله التهديفي مع الفريق الأول بأفضل طريقة من خلال تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 80.

يونايتد كان البادئ بالتسجيل في الدقيقة 21 عبر الفرنسي أنطوني مارسيال، قبل أن يعادل البديل البرازيلي لوكاس مورا لفريق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو (65).

وكان فريق المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير الذي سيغيب عن مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد إنهائه الموسم الماضي في المركز السادس، استهل تحضيراته بفوزين في أستراليا على بيرث غلوري 2-صفر ومواطنه ليدز يونايتد 4-صفر، قبل أن يبدأ مشواره في كأس الأبطال الدولية الودية بالفوز على إنتر ميلان الإيطالي 1-صفر في سنغافورة.