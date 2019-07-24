مباراة ريال مدريد ضد آرسنال.. أسينسيو يتعرض لإصابة قوية وتقارير تشير إلى قطع في الرباط الصليبي (فيديو)

تعرض ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه ضد آرسنال، نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات ”لاندوفر“ بالولايات المتحدة الأمريكية خلال مشاركته في مباراة الفريق الملكي، التي أقيمت فجر اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات بطولة الكأس الدولية للأبطال.

وجاءت إصابة أسينسيو في الدقيقة الأـ 63 من عمر الشوط الثاني بعد التحام مع بيير إيميريك أوباميانغ.

وسقط أسينسيو أرضًا وتم حمله على نقالة وخرج اللاعب من الملعب باكيًا من قوة الإصابة.

ريال مدريد 2 × 2 ارسنال | لقطة اصابة ماركو اسينسيو خروجه من الملعب وهو يبكي " ????#الكاس_الدولية_للأبطال #ريال_مدريد_ارسنال @ADNAN_GOAL pic.twitter.com/6QhSv1R672 — اهداف كورة ????⚽️ (@ADNAN_GOAL1) July 24, 2019

وتشير صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إلى أن هناك احتمالاً قويًّا أن تكون إصابة أسينسيو قطعًا في الرباط الصليبي.

وتشير إذاعة ”أوندا ثيرو“ إلى أن هناك قلقًا كبيرًا من قبل زيدان والطاقم الفني حول إصابة أسينسيو في الركبة.

وأوضحت: ”مع غياب البيان الرسمي لريال مدريد عن إصابة اسينسيو، فإن اللاعب يُعاني من قطع في الرباط الصليبي في القدم اليُسرى وسيحتاج لمزيد من الفحوصات لمعرفة مدة الغياب“.

وقال زيدان، مدرب الريال، عقب المباراة: ”آمل أن لا تكون إصابته قوية، لكننا قلقون كونها بالركبة، ذهب مباشرة للمستشفى، ويبدو أن الوضع سيئ“.

???? أسينسيو يُغادر الملعب بسيارة إسعاف .

pic.twitter.com/HozHoNCym6 — El Chiringuito Arabic (@ChiringuitoArab) July 24, 2019

وقام زين الدين زيدان باستبدال أسينسيو وشارك فينيسيوس جونيور.

يذكر أن أسينسيو سجل هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة الـ 59 قبل أن يتعرض للإصابة.

وفاز ريال مدريد على آرسنال بركلات الترجيح، إذ هز غاريث بيل الشباك في عودته للفريق الإسباني بعد انتهاء المباراة المثيرة بتعادل 2-2 في بطولة كأس الأبطال الدولية.