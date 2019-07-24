أهداف مباراة ريال مدريد وآرسنال.. غاريث بيل يسجل في عودته بانتصار الميرنغي على ”الغانرز“ (فيديو)

فاز ريال مدريد على آرسنال بركلات الترجيح إذ هز غاريث بيل الشباك في عودته للفريق الإسباني بعد انتهاء المباراة المثيرة بتعادل 2-2 في بطولة كأس الأبطال الدولية، مساء الثلاثاء.

وأشرك آرسنال تشكيلة قوية بقيادة مسعود أوزيل فيما جلس بيل على مقاعد البدلاء وشارك إيدن هازارد، الذي ارتدى القميص رقم 50، في هجوم ريال مدريد مع الوافد الجديد لوكا يوفيتش.

كأس الأبطال الدولية | ارسنال 1-0 ريال مدريد | هدف اول لـ ارسنال ألكسندر لاكازيت#ريال_مدريد_ارسنال #الكأس_الدولية_للأبطال2019#RMAARS https://t.co/BNt36CCPZ3 — اهداف كرة القدم (@Ahdaf120) July 23, 2019

وبدا أن المباراة انتهت مبكرًا بعد طرد ناتشو، مدافع ريال مدريد، لحصوله على إنذارين في بداية جنونية في العاصمة الأمريكية.

وحصل اللاعب الإسباني الدولي على إنذار بعد تدخل ضد سياد كولاشيناتس ثم إنذار آخر لإبعاد تسديدة ألكسندر لاكازيت بيده قبل عبور خط المرمى.

كأس الأبطال الدولية | ارسنال 2-0 ريال مدريد | هدف ثاني لـ ارسنال أوباميانغ#ريال_مدريد_ارسنال #الكأس_الدولية_للأبطال2019#RMAARS https://t.co/h1klq7bu1e — اهداف كرة القدم (@Ahdaf120) July 23, 2019

وهز لاكازيت الشباك من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة قبل أن يصنع المهاجم الفرنسي الهدف الثاني لزميله بيير-إيمريك أوباميانغ في الدقيقة 24.

لكن الحكم أعاد الأمور إلى نصابها سريعًا بعد طرد سقراطيس باباستاثوبولوس مدافع آرسنال قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول لحصوله على إنذارين.

كأس الأبطال الدولية | ارسنال 2-1 ريال مدريد | هدف اول لـ ريال مدريد غاريث بيل#ريال_مدريد_ارسنال #الكأس_الدولية_للأبطال2019#RMAARS https://t.co/ixC34AX4zm — اهداف كرة القدم (@Ahdaf120) July 24, 2019

وأحرز الويلزي بيل وماركو أسينسيو هدفين في غضون ثلاث دقائق في الشوط الثاني ليدرك ريال مدريد التعادل ويلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وتقدم آرسنال عندما نفذ ريس نلسون ركلة ترجيح بنجاح وأهدر بيل ركلته.

لكن غرانيت تشاكا وناتشو مونريال وروبي بيرتون أهدروا ثلاث ركلات ترجيح لآرسنال ليفوز ريال مدريد 3-2.

كأس الأبطال الدولية | ارسنال 2-2 ريال مدريد | هدف التعادل لـ ريال مدريد ماركو أسينسيو#ريال_مدريد_ارسنال #الكأس_الدولية_للأبطال2019#RMAARS https://t.co/ZjROU8gMoJ — اهداف كرة القدم (@Ahdaf120) July 24, 2019

وقال زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، إنه قرر إشراك بيل لأول مرة في الاستعداد للموسم الجديد رغم إعلانه هذا الأسبوع أن النادي يخطط لبيع المهاجم الويلزي.

وأضاف: ”شارك لأنه أراد أن يكون معنا ويلعب بينما لم يرد اللعب (ضد بايرن ميونخ). قدم أداء جيدًا.

”(بيل) لعب لأنه قراري وشارك في جزء وسنرى ماذا سيحدث. لم يتغير الوضع. تعلمون الوضع بالفعل“.

وسيعود آرسنال إلى إنجلترا بعدما أهدر فرصة إكمال جولته الأمريكية بسجل مثالي لكنه سيستمتع بالعديد من الإيجابيات في أربع مباريات.

وقال أوناي إيمري، مدرب آرسنال: ”أنهينا المباراة الأخيرة بالروح ذاتها التي لعبنا بها من قبل. أشركنا مجموعة مختلفة من اللاعبين وحصلوا على دقائق للعب واكتسبوا الثقة“.

وأضاف: ”النتيجة ليست مهمة لكننا قدمنا أداء جيدًا وعندما لجأنا للاعبين الشبان قدموا أداء مثاليًا“.