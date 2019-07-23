محمود ”تريزيغيه“ يوقع على عقود انضمامه لأستون فيلا الإنجليزي

وقع الدولي المصري محمود حسن ”تريزيغيه“ على عقود انضمامه لنادي أستون فيلا الإنجليزي، قادمًا من قاسم باشا التركي، وفقًا لما ذكرته تقارير مصرية.

ونشرت صحيفة ”اليوم السابع“ المصرية صورة وصفتها بـ“الحصرية“، للحظة توقيع جناح منتخب مصر، على عقود انتقاله إلى نادي أستون فيلا.

كما هنأ سعد سمير، مدافع الأهلي المصري، تريزيغيه، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ولم يذكر سعد خلال تغريدته سبب التهنئة لتريزيغيه، وجاءت تهنئة مدافع المارد الأحمر في ظل انتشار العديد من التقارير العالمية خلال الفترة الأخيرة التي أشارت لاقتراب جناح قاسم باشا التركي من الانتقال للدوري الإنجليزي عبر بوابة أستون فيلا.

وتألق تريزيغيه بشكل لافت في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، ونجح في تسجيل هدف خلال البطولة التي ودّعها الفراعنة من دور الـ16 أمام جنوب أفريقيا.

وزامل سعد الدين سمير، تريزيغيه لسنوات في النادي الأهلي قبل أن يشق الثاني طريقه ويحترف بأوروبا.

ألف مبروك يا تريزيجيه انضمامك رسميا لصفوف أستون فيلا الإنجليزي.. خطوة تأخرت كثيرا لكنها حدثت في دوري ومكان تستحقه..كل التوفيق ودائما للأفضل @Trezeguet — ahmed hassan (@AhmedHassan) July 23, 2019

وكانت شبكة ”سكاي سبورتس“ قد أكدت أن أستون فيلا نجح في الفوز بسباق التعاقد مع تريزيغيه بعدما اتفق مع قاسم باشا على شراء اللاعب مقابل 8.5 مليون إسترليني، بجانب امتيازات أخرى.

وخاض تريزيغيه 38 مباراة خلال الموسم الماضي مع قاسم باشا في جميع المسابقات، سجل خلالهم 9 أهداف، صنع 10 وحصل على 4 بطاقات صفراء.