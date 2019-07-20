مقابل 8 ملايين إسترليني.. محمود حسن ”تريزيغيه“ يقترب بقوة من أستون فيلا الإنجليزي

يستعد نادي أستون فيلا للإعلان رسميًا عن ضم الدولي المصري محمود حسن ”تريزيغيه”، المحترف في صفوف فريق قاسم باشا التركي خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وكشفت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أنه سيتم خلال الساعات المقبلة الاتفاق على جميع تفاصيل صفقة انتقال الدولي المصري مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني، لتعد تلك الصفقة التاسعة للنادي الإنجليزي خلال الموسم الحالي.

وذكرت تقارير فرنسية أن نادي سانت إيتان كان يقترب من التعاقد مع ترزيجيه عن طريق بيع لاعبه ويليام صلبيا إلى نادي آرسنال الإنجليزي بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني، إلا أن تحرك المدير التنفيذي لنادي أستون فيلان حسم الأمر.

ويتربع تريزيغيه على عرش الأكثر مراوغة في الدوري التركي الموسم الماضي، بواقع 112 مراوغة، وسجل اللاعب تسعة أهداف في 29 مباراة خاضها في الدوري التركي خلال الموسم الماضي.

وحصل ”تريزيغيه، على لقب أفضل لاعب في مباراة المنتخب المصري أمام الكونغو ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت في القاهرة خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الجاري.