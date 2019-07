نيوكاسل يتعاقد مع المهاجم البرازيلي جولينتون من هوفنهايم

قال نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الثلاثاء، إنه تعاقد مع المهاجم البرازيلي جولينتون من هوفنهايم الألماني في صفقة قياسية لمدة ست سنوات.

ولم يكشف النادي عن القيمة المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية قدرتها بنحو 40 مليون جنيه إسترليني (49.76 مليون دولار).

???? Club record signing Joelinton speaks about wearing the famous Newcastle United number nine shirt in his first interview as a Magpies player.

