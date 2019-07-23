أبرز 10 صفقات تنتظر الحسم قبل الوقت القاتل في الدوري الإنجليزي

تسابق الأندية الإنجليزية الزمن للانتهاء من صفقات فترة الصيف قبل غلق باب القيد، الذي يتبقى منه 16 يومًا فقط، وينطلق الموسم الجديد للبريميرليغ 2019/2020 المقرر له في التاسع من أغسطس المقبل.

واستعرض موقع ”football365“ في التقرير التالي أبرز 10 صفقات تسعى الأندية إلى إتمامها بشكل سريع حتى تكتمل صفوفها بالوجه الأكمل، وتستطيع أن تنافس في بطولات الموسم الجديد.

آرسنال (ظهير أيسر وجناح)

يحتاج الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي آرسنال الإنجليزي إلى التعاقد سريعًا مع ظهير أيسر وسط الملعب، بعد الأداء السيئ الذي ظهر عليه لوران كوشيلني بعد حالة من التذبذب وعدم الاستقرار الفني، ويحتاج الفريق إلى مدافع مركزي يمتلك مهارات جيدة، وقد يغامر إيمري ويعتمد على لاعب الفريق شكودران مصطفى في حال عدم تمكنه من توفير الموارد المالية اللازمة.

وإلى أي مدى يمكن أن يصل أي نادٍ إلى 40 مليون جنيه إسترليني في السوق الحالية؟ حتى الآن، يبدو أن أقرب صفقة يسعى لإتمامها هي الفرنسي وليام صليبا، لاعب الوسط البالغ من العمر 18 عامًا، من أجل أن يعزز مركز دفاع ”الغانرز“.

مانشستر يونايتد (وسط)

أما فريق مانشستر يونايتد فيحتاج إلى مدافع مركزي منذ رحيل نيمانيا فيديتش واعتزاله كرة القدم في عام 2016، وكان يحاول جوزيه مورينيو، مدرب الفريق آنذاك، أن يحل تلك المشكلة لكنه لم ينجح.

نيوكاسل (مهاجم)

خسر فريق نيوكاسيل العديد من مهاجميه، وعلى رأسهم سالومون روندون، الذي رحل إلى ويست بروميتش ألبيون والرحيل الوشيك للاعب الفريق آيوزي بيريز الذي تلقى عرضًا مغريًا من ليستر سيتي.

وبدأ الفريق يفكر في التعاقد مع البرازيلي جويلاينتون كاسيو دي ليرا مهاجم نادي هوفنهايم، والبالغ من العمر 22 عامًا.

كريستال بالاس (مهاجم)

قال روي هودسون، المدير الفني لنادي كريستال بالاس، إن الفريق يواجه مشكلة في خط الهجوم، الأمر الذي جعله يحتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي، مؤكدًا أن الفريق يحتاج إلى توفير بديل سريع لخط الهجوم لتعويض غياب آرون وان بيساكا.

شيفيلد يونايتد (حارس المرمى)

مع استعداد شيفيلد يونايتد للعب مع الكبار بعد صعود الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، طالب المدير الفني للفريق بضرورة وجود حارس مرمى أساسي للفريق حتى يحافظ على فرص وجود الفريق في الدوري الممتاز لأطول فترة ممكنة وعدم الهبوط.

إيفرتون (مهاجم)

يحلم ماركو سيلفا، المدير الفني لنادي إيفرتون، أن يحاول العودة إلى المربع الذهبي للدوري الإنجليزي، الأمر الذي لن يتحقق سوى بالتعاقد مع مهاجم سوبر.

مانشستر يونايتد (خط وسط)

كان خط وسط مانشستر يونايتد بطيئًا ومضطربًا في الموسم الماضي، وفقد اللاعب الوحيد الذي حقق بعض الحماسة للفريق في الموسم الماضي، ويبحث الفريق عن لاعب آخر يكون بديلًا لمايكل كاريك.

نورويتش سيتي (لاعب خط وسط دفاعي)

على النقيض من شيفيلد يونايتد الذي حطم الرقم القياسي في الانتقالات ثلاث مرات، اختار نورويتش الحفاظ على قوام لاعبيه، لكنه يحتاج إلى لاعب خط وسط دفاعي يستطيع الحفاظ على قوة الفريق ووجوده وسط الكبار.

مانشستر سيتي (وسط)

يرغب النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، في التعاقد مع لاعب وسط قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية حتى يعزز خياراته الدفاعية.