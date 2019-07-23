غوارديولا يرد على اتهام وسائل الإعلام الصينية لمانشستر سيتي بـ“الغرور“

أبدى المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، تذمره إزاء جدول مباريات فريقه، قائلًا إن جدول المباريات المزدحم ”يقتل لاعبينا“.

وقال غوارديولا في تصريحات للصحفيين، خلال جولة الفريق الإنجليزي في الصين: ”إنه جدول جنوني، وسنقتل بذلك لاعبينا عاجلًا أم آجلًا.. لا يمكننا الاستمرار على ذلك لفترة طويلة“.

وكان النجم الجزائري رياض محرز آخر اللاعبين الدوليين عودة إلى صفوف الفريق، وذلك بعد أن انتهى من المشاركة مع منتخب بلاده، إذ قاد المنتخب الجزائري للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019 التي أقيمت في مصر، وذلك بالفوز في النهائي على المنتخب السنغالي 1-0 الجمعة الماضي.

وأشار غوارديولا إلى أن سيرجيو أغويرو، وعدة لاعبين آخرين من أمريكا الجنوبية سيعودون إلى الفريق في أواخر يوليو أو ربما بعد ذلك.

وأضاف المدرب الإسباني: ”يجب أن يتنفس اللاعبون ويستريحوا، لمنح المزيد من الجودة للبطولات.. يجب أن يحصل اللاعبون على الراحة، ولكن إذا أراد الناس عودتهم مبكرًا، سيكونون مرحبين بذلك“.

وقال غوارديولا للصحافيين أيضًا إن ”بعض اللاعبين سيعودون إلى النادي في 29 أو 30 يوليو، والبعض الآخر لن يعودوا إلا في الثالث أو الرابع من أغسطس“.

وأضاف مدرب مانشستر سيتي: ”سيقرر اللاعبون ما إذا كانوا سيعودون بعد ثلاثة أسابيع أو أربعة أسابيع.. لا أريد عودتهم إذا كانوا غير لائقين أو مجهدين، أو لم يتعافوا بعد من موسم صعب“.

وتنطلق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجديد في 9 أغسطس، لكن مانشستر سيتي سيواجه ليفربول في 4 من الشهر نفسه في مباراة درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي.

من جهة أخرى دافع غوارديولا بحماس عن مانشستر سيتي ولاعبيه؛ عقب الانتقادات التي وجهتها وسائل إعلام صينية لناديه ووصفته ”بالغرور“ أثناء مشاركة بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في كأس آسيا الودية، الأسبوع الماضي، في نانجينغ وشنغهاي.

وتعرض بطل الدوري الممتاز، الذي شارك في بطولة ودية ضمت أندية نيوكاسل يونايتد ولفرهامبتون واندرارز ووست هام يونايتد، لانتقادات في وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا) التي زعمت أن غوارديولا ولاعبيه ”افتقدوا الحماس“ خلال فترة إقامتهم في الصين التي امتدت خمسة أيام.

وقال مدرب برشلونة وبايرن ميونخ السابق في هونغ كونغ، قبل مواجهة فريق كيتشي المحلي، غدًا الأربعاء، إن النادي خاض تجربة إيجابية خلال جولته الآسيوية حتى الآن.

وأضاف غوارديولا ”لا اتفق مع ما يتردد ويمكن قول إن ذلك ليس حقيقيًا. حتى تقول مثل هذا الكلام ينبغي عليك أن تعلم بالضبط ماذا يجري داخل نادينا، اللاعبون قضوا وقتًا ممتعًا للغاية في شنغهاي. حضروا كافة الفعاليات التجارية مع الناس هنا في الصين. كل من قابلناه في فندق إقامة الفريق تعاملنا معه باحترام، ووقع اللاعبون على كل ما طلبته الجماهير، وكذلك التقطوا الصور معهم. كل ما طلبته الجماهير كنا مستعدين لتلبيته.

وتابع: ”أدرك أن قدومنا إلى هنا تجربة مميزة لنا. من الصعب الحضور إلى آسيا خلال الموسم والتعامل مع ثقافة مختلفة والذهاب للمطاعم والتعامل مع الناس. من المدهش السفر والتعرف على الشعوب الأخرى، لا أفهم كيف يمكن للناس قول ذلك. ربما كان أحد الصحفيين منزعجًا لا أدري لماذا. لكن هذا بعيد تمامًا عن الواقع“.