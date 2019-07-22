آرسنال يعرض 55 مليون جنيه إسترليني ولاعبًا لضم زاها من كرستال بالاس

قدّم مسؤولو نادي آرسنال الإنجليزي عرضًا ضخمًا؛ لضم الإيفواري ويلفريد زاها جناح كريستال بالاس خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة ”إندبندنت“ البريطانية، أن آرسنال عرض على كريستال بالاس الإنجليزي منحهم اللاعب البريطاني ريس نيلسون على سبيل الإعارة من أجل الفوز بخدمات زاها.

واستمرت المفاوضات بين آرسنال وزاها منذ بداية فترة الانتقالات الصيفية، ولكن اللاعب طلب الحصول على 80 مليون جنيه إسترليني، في حين عرضت إدار الغانرز مبلغ 55 مليون جنيه إسترليني مع منحه مزايا بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني تضاف على بنود العقد.

ولكن روي هودسون، المدير الفني لفريق كريستال بالاس، رفض الحصول على خدمات ريس نيلسون على سبيل الإعارة؛ لأنه لا يوجد مكان له في تشكيلة الفريق.

وأفادت تقارير إنجليزية أن آرسنال واثق من أن الصفقة سوف تكتمل في النهاية بعد أن أخبر زاها ناديه الحالي أنه يشعر أن الوقت قد حان للرحيل بعد أن قدّم مستوىً جيدًا مع فريقه الحالي منذ قدومه العام 2014.

وسجل الإيفواري ويلفريد زاها، البالغ من العمر 26 عامًا، مع كريستال بالاس 10 أهداف، وساهم في صناعة 10 أهداف، بعد خوض 36 مباراة في الموسم الماضي.