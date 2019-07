يوريس نيانيو يعتذر بعد تدخل ”شنيع“ على ياسر العروسي في مباراة ليفربول وإشبيلية (فيديو)

قدّم يوريس نيانيو لاعب إشبيلية المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اعتذارًا عن تدخل ”شنيع“ ارتكبه ضد ياسر العروسي لاعب ليفربول الصاعد ما تسبب في طرد مدافع إشبيلية في مباراة ودية جمعت بين الفريقين في بوسطن بالولايات المتحدة.

وتدخل نيانيو بعنف ضد العروسي، البالغ من العمر 18 عامًا، ما تسبب في إصابة الأخير وخروجه على محفة خلال هزيمة ليفربول 1/2 أمام إشبيلية أمس الأحد.

وقال نيانيو عبر ”تويتر“: ”أودّ أن أقدّم اعتذارًا علنيًا لفريق ليفربول وأسرة اللاعب وجمهوره. ارتكبت خطأ شنيعًا. أيًا كانت الأسباب فإن ما حدث لا يجب رؤيته في ملاعب كرة القدم“.

وأضاف ”أتوجه بدعواتي للاعب وأسرته“.

Can’t get over how disgusting this challenge is from Joris Gnagnon on Larouci…

It’s a pre season friendly and the guy’s out here trying to end an 18 year old kids career. Seems wrong he won’t be properly banned for this. pic.twitter.com/Tje4lNX0gJ

— Ben Haines (@benhainess) July 22, 2019