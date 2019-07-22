يوريس نيانيو يعتذر بعد تدخل ”شنيع“ على ياسر العروسي في مباراة ليفربول وإشبيلية (فيديو)

قدّم يوريس نيانيو لاعب إشبيلية المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اعتذارًا عن تدخل ”شنيع“ ارتكبه ضد ياسر العروسي لاعب ليفربول الصاعد ما تسبب في طرد مدافع إشبيلية في مباراة ودية جمعت بين الفريقين في بوسطن بالولايات المتحدة.

وتدخل نيانيو بعنف ضد العروسي، البالغ من العمر 18 عامًا، ما تسبب في إصابة الأخير وخروجه على محفة خلال هزيمة ليفربول 1/2 أمام إشبيلية أمس الأحد.

وقال نيانيو عبر ”تويتر“: ”أودّ أن أقدّم اعتذارًا علنيًا لفريق ليفربول وأسرة اللاعب وجمهوره. ارتكبت خطأ شنيعًا. أيًا كانت الأسباب فإن ما حدث لا يجب رؤيته في ملاعب كرة القدم“.

وأضاف ”أتوجه بدعواتي للاعب وأسرته“.

Can’t get over how disgusting this challenge is from Joris Gnagnon on Larouci… It’s a pre season friendly and the guy’s out here trying to end an 18 year old kids career. Seems wrong he won’t be properly banned for this. pic.twitter.com/Tje4lNX0gJ — Ben Haines (@benhainess) July 22, 2019

وحرص الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول على انتقاء كلماته بدقة في لقاءاته بعد المباراة لكنه أكد أن ”الحظ“ وقف بجانب العروسي ليتفادى إصابة خطيرة.

وقال كلوب للصحفيين: ”من المبكر للغاية أن أستخدم كلمات تجذب الانتباه وتصبح عناوين في الصحف إذا تحدثت بشأن الواقعة. علينا التروي بالطبع كما هو الحال دائمًا في مثل هذه المواقف“.

وأردف ”ضربه بكل قوة. في تلك اللحظة (إذا اختلف الوضع قليلًا) وقت الضربة لتغير الوضع. لكنه (العروسي) دار حول نفسه … إنه لاعب يتمتع باللياقة. لهذا السبب سارت الأمور على ما يرام ولم يحدث شيء“.

وتحدث جولين لوبتيغي مدرب إشبيلية مع كلوب عقب المباراة بشأن حالة العروسي واعترف لوبتيغي أن نيانيو ارتكب خطًأ.

وقال لوبتيغي مدرب ريال مدريد السابق: ”شعرت بقلق بشأن العروسي وسألت يورغن على حالته وطمأنني وقال إنه على ما يرام“.

وتابع ”شعر نيانيو بقلق كبير عليه. أدرك أنه قام بالتحام عنيف واتخذ قرارًا سيئًا. أهم شيء أن يكون العروسي بخير“.

His only intent was to hurt and he still had the nerve to argue with the ref. Keep your apology you big twat @Gnagnon_39 pic.twitter.com/7NHbuRMgVb — ???????????????????????? (@Sabah07) July 22, 2019