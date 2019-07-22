يوريس نيانيو يعتذر بعد تدخل ”شنيع“ على ياسر العروسي في مباراة ليفربول وإشبيلية (فيديو)

يوريس نيانيو يعتذر بعد تدخل ”شنيع“ على ياسر العروسي في مباراة ليفربول وإشبيلية (فيديو)

المصدر: رويترز

قدّم يوريس نيانيو لاعب إشبيلية المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اعتذارًا عن تدخل ”شنيع“ ارتكبه ضد ياسر العروسي لاعب ليفربول الصاعد ما تسبب في طرد مدافع إشبيلية في مباراة ودية جمعت بين الفريقين في بوسطن بالولايات المتحدة.

وتدخل نيانيو بعنف ضد العروسي، البالغ من العمر 18 عامًا، ما تسبب في إصابة الأخير وخروجه على محفة خلال هزيمة ليفربول 1/2 أمام إشبيلية أمس الأحد.

وقال نيانيو عبر ”تويتر“: ”أودّ أن أقدّم اعتذارًا علنيًا لفريق ليفربول وأسرة اللاعب وجمهوره. ارتكبت خطأ شنيعًا. أيًا كانت الأسباب فإن ما حدث لا يجب رؤيته في ملاعب كرة القدم“.

وأضاف ”أتوجه بدعواتي للاعب وأسرته“.

وحرص الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول على انتقاء كلماته بدقة في لقاءاته بعد المباراة لكنه أكد أن ”الحظ“ وقف بجانب العروسي ليتفادى إصابة خطيرة.

وقال كلوب للصحفيين: ”من المبكر للغاية أن أستخدم كلمات تجذب الانتباه وتصبح عناوين في الصحف إذا تحدثت بشأن الواقعة. علينا التروي بالطبع كما هو الحال دائمًا في مثل هذه المواقف“.

وأردف ”ضربه بكل قوة. في تلك اللحظة (إذا اختلف الوضع قليلًا) وقت الضربة لتغير الوضع. لكنه (العروسي) دار حول نفسه … إنه لاعب يتمتع باللياقة. لهذا السبب سارت الأمور على ما يرام ولم يحدث شيء“.

وتحدث جولين لوبتيغي مدرب إشبيلية مع كلوب عقب المباراة بشأن حالة العروسي واعترف لوبتيغي أن نيانيو ارتكب خطًأ.

وقال لوبتيغي مدرب ريال مدريد السابق: ”شعرت بقلق بشأن العروسي وسألت يورغن على حالته وطمأنني وقال إنه على ما يرام“.

وتابع ”شعر نيانيو بقلق كبير عليه. أدرك أنه قام بالتحام عنيف واتخذ قرارًا سيئًا. أهم شيء أن يكون العروسي بخير“.

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