نادي ليفربول يسقط أمام إشبيلية وديًا.. وإصابة قوية للاعب ”الريدز“ ياسر لعروسي (فيديو)

حقق فريق إشبيلية الإسباني فوزًا وديًا على ليفربول الإنجليزي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فانواي بارك بالولايات المتحدة الأمريكية، فجر الاثنين.

وتأتي المباراة في إطار استعداد الفريقين للموسم الكُروي الجديد، ويلعب ليفربول أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي يوم 9 أغسطس المقبل.

يذكر أن ليفربول أنهى النسخة الماضية من الدوري الإنجليزي في المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة عن البطل مانشستر سيتي، لكن الريدز عوض خسارة الدوري بالفوز بدوري أبطال أوروبا.

???? Red Card for Sevilla player Gnagnon after bad tackle on Larouci #LFCPreSeason #LFC #YNWA pic.twitter.com/tw0yOAG6K5

— LFC MEDIA (@LFCMEDIA1) July 21, 2019