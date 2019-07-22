نادي ليفربول يسقط أمام إشبيلية وديًا.. وإصابة قوية للاعب ”الريدز“ ياسر لعروسي (فيديو)

حقق فريق إشبيلية الإسباني فوزًا وديًا على ليفربول الإنجليزي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فانواي بارك بالولايات المتحدة الأمريكية، فجر الاثنين.

وتأتي المباراة في إطار استعداد الفريقين للموسم الكُروي الجديد، ويلعب ليفربول أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي يوم 9 أغسطس المقبل.

يذكر أن ليفربول أنهى النسخة الماضية من الدوري الإنجليزي في المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة عن البطل مانشستر سيتي، لكن الريدز عوض خسارة الدوري بالفوز بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة توترًا كبيرًا، بعد إصابة قوية للاعب ليفربول ياسر لعروسي، في الدقيقة 76 من عمر تلك المباراة بعد تدخل عنيف من قِبل لاعب إشبيلية جوريس غانون وحصل الأخير على بطاقة حمراء وطرد مباشر.

وكتب غانون عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: ”أود أن أعتذر بشكل علني لليفربول، وأسرة اللاعب، وجماهير الفريق“.

وأضاف: ”ما حدث هو تصرف شنيع من جانبي ولا نريد رؤيته في ملاعب كرة القدم“.

وواصل: ”كل دعواتي موجهة للاعب وعائلته“.

وكان اللاعب الفرنسي، ذو الأصول الجزائرية، قد انضم إلى فريق الشباب في ليفربول في عام 2017 قادمًا من فريق لوهافر الفرنسي، ونضج تحت قيادة المدرب ستيفن جيرارد.

ويُعد لوهافر مصدرًا للعديد من النجوم البارزين في عالم كرة القدم مثل رياض محرز وبول بوغبا وديميتري باييت.

ونجح بطل أوروبا في حسم تلك الصفقة بعد منافسة قوية مع نادي مانشستر يونايتد في ذلك الوقت.

وقدم صاحب الـ18 عامًا أداء مميز خلال الموسم الماضي مع فريق الشباب وهو ما لفت أنظار كلوب الذي قرر تصعيده إلى الفريق الأول هذا الصيف.

ويستطيع لعروسي اللعب في أكثر من مركز مثل الجناح والوسط المدافع، ولكنه متميز كظهير أيسر وهو ما يُعد فرصة رائعة بالنسبة لكلوب بعد رحيل ألبرتو مورينو في شهر يونيو الماضي عقب انتهاء عقده.

اشبيلية 1 : 0 ليفربول ، نوليتو https://t.co/RtI1D42WMW — اهداف المباريات (@OnsidearV) July 22, 2019

اشبيلية 1 : 1 ليفربول ، اوريجي https://t.co/I4Hzd848sz — اهداف المباريات (@OnsidearV) July 22, 2019