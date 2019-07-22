بايرن ميونخ يكشف موقفه من تبادل ديفيد ألابا مع ليروي ساني

كشف نادي بايرن ميونخ الألماني، موقفه من التقارير التي تتحدث عن صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي الإنجليزي، ينتقل بموجبها ليروي ساني إلى النادي الألماني، ويغادر ديفيد ألابا إلى النادي الإنجليزي.

وبحسب صحيفة ”سبورت بيلد“، الألمانية، فإن بايرن ميونخ ينفي تقدمه بعرض مالي إلى جانب ظهيره النمساوي ديفيد ألابا، مقابل الحصول على خدمات ساني من مانشستر سيتي.

وكشف مسؤولو بايرن ميونخ عن رغبتهم علنيًا في الحصول على خدمات ساني، البالغ من العمر 23 عامًا، الذي لا يشارك كثيرًا مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

ويبحث بايرن ميونخ عن جناح مميز؛ لتعويض رحيل لاعبيه، الهولندي آريين روبن والفرنسي فرانك ريبيري.

وانضم ساني إلى مانشستر سيتي العام 2016 مقابل 45 مليون جنيه إسترليني، وشارك مع الفريق في 133 مباراة، سجل فيها 39 هدفًا وصنع 45، ويتبقى عامان على نهاية عقده مع النادي الإنجليزي.

وقبل أيام علّق المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني لبايرن ميونخ على التقارير التي تربطه بالتعاقد مع ساني، وقال: ”نعم لدينا رغبة في انضمام ساني، نحن حاليًا في فترة انتقالات للاعبين بين الأندية، ولكن علينا الصبر؛ لأنني متأكد من أنه سيكون لدينا فريق جيد جدًا مع بداية الموسم لينافس على جميع البطولات“.