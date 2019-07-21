محمد صلاح يضع شرطًا تعجيزيًا للانتقال إلى ريال مدريد.. وبيريز مندهش

كشفت تقارير إسبانية أن النجم المصري لاعب ليفربول الإنجليزي وضع شرطًا للانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، وهو الحصول على 30 مليون يورو سنويًا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشف موقع ”sportsoclock“ الإسباني أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد اقترح على فلورنتينو بيريز، رئيس النادي بضرورة التعاقد مع أحد ثنائي فريق الريدز محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، من أجل تدعيم خط هجوم الفريق بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأكد الموقع الإسباني أن فلورنتينو بيريز تدخل بشكل مباشر من أجل إنجاح صفقة انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد، وطلب الأخير الحصول على 30 مليون يورو، وأبدى رئيس النادي اندهاشه من المبلغ الضخم الذي طلبه الدولي محمد صلاح؛ لأنه سيصبح صاحب أعلى راتب في ريال مدريد.

وانتبه نادي ليفربول للمفاوضات المباشرة مع محمد صلاح، الأمر الذي أكدته صحيفة ”صن“ الإنجليزية عن رفع المقابل المادي الذي يحصل عليه صلاح إلى 22.4 مليون جنيه إسترليني سنويًا، بشرط تمديد عقده عامًا واحدًا إلى 2024 ليصبح أعلى راتب للاعب في الدوري الإنجليزي.