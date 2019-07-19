ليفربول يُخطط لجعل محمد صلاح الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي

أشارت تقارير صحفية إلى أن ليفربول بطل أوروبا يخطط ليجعل نجمه المصري محمد صلاح الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بمنحه راتبًا سنويًا يبلغ 22.4 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن المهاجم المصري، الذي سعى خلفه ريال مدريد الصيف الحالي، يقترب من توقيع عقد جديد يحصل بموجبه على 430 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، ليتنافس بذلك مع أليكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد الذي قد يرحل عن النادي الصيف الحالي ليصبح بذلك صلاح الأعلى أجرًا.

ولم يوقع صلاح عقدًا جديدًا، لكنه مدد عقده الحالي هذا الصيف حتى عام 2023، ولكن صحيفة ”صن“ البريطانية قالت إن ليفربول سيعرض عليه عامًا إضافيًا براتب أكبر.

وسجل نجم روما السابق البالغ عمره 27 عامًا 54 هدفًا في 74 مباراة في الدوري الممتاز منذ انضمامه للفريق عام 2017.

وبعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري ساهم صلاح في فوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، والمركز الثاني في الدوري الموسم الماضي.

لكن صلاح لم ينضم بعد إلى استعدادات الفريق للموسم الجديد، حيث يقضي إجازة حاليًا للتعافي من وداع منتخب بلاده المبكر لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر عقب الخسارة بهدف نظيف أمام جنوب أفريقيا في دور الستة عشر مطلع الشهر الحالي.

ويبدو أن الفرنسي زين الدين زيدان لا يزال معجبًا بصلاح، لكن لم تكن هناك خطوة جدية في هذا الاتجاه بعد محاولة التعاقد معه الموسم الماضي عقب رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.