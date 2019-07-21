آرسنال يهزم فيورنتينا ويحقق فوزه الثاني في كأس الأبطال الدولية (فيديو)

آرسنال يهزم فيورنتينا ويحقق فوزه الثاني في كأس الأبطال الدولية (فيديو)

المصدر: رويترز

واصل إيدي نكيتياه مستواه الجيد في فترة الإعداد للموسم الجديد، وسجل هدفين ليفوز آرسنال 3-صفر على فيورنتينا في كأس الأبطال الدولية في تشارلوت، مساء السبت.

وأشرك آرسنال تشكيلة شابة وقاد نكيتياه، الذي سجل هدف الفوز ضد بايرن ميونخ في مباراة الفريق الماضية، الهجوم ولم يهدر اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا الكثير من الوقت قبل أن يهز الشباك مجددًا عندما افتتح التسجيل في الدقيقة الـ 15.

وضغط فيورنتينا بحثًا عن التعادل مع إجراء آرسنال للعديد من التغييرات في الشوط الثاني، وتعاون اثنان من البدلاء وهما هنريخ مخيتاريان وألكسندر لاكازيت ليصنعا فرصة لا تضيع لصالح نكيتياه الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وكانت الأخطاء الدفاعية واضحة مرة أخرى في الخط الخلفي لآرسنال، لكن فيورنتينا فشل في الاستفادة منها، وأكد جو ويلوك انتصار الفريق الإنجليزي بالهدف الثالث قرب النهاية.

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