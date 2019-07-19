آرسنال يقترب من ضم إيفرتون سواريس ويصرف النظر عن زاها

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن آرسنال بات قريبًا من حسم التعاقد مع النجم البرازيلي إيفرتون سواريس مقابل 36 مليون جنيه إسترليني.

ولعب المهاجم البالغ من العمر 23 عامًا دورًا أساسيًا في فوز البرازيل بلقب كوبا أمريكا على أرضها مطلع الشهر الحالي، وقد اجتذب اهتمام العديد من الأندية، بما في ذلك إيفرتون.

ومع ذلك، قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن جناح غريميو البرازيلي على وشك الانتهاء من الانتقال إلى المدفعجية بعد أن وافق الناديان على قيمة الصفقة.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ أن آرسنال صرف النظر عن ضم الإيفواري ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس الذي يطلب ناديه أكثر من 70 مليون جنيه إسترليني.

ويرى الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال أن إيفرتون بديل مناسب وأرخص من زاها الذي يبالغ كريستال بالاس في تقييمه.

وما يرجح اقتراب الصفقة من الحسم ما تردد عن إرسال النادي اللندني أطبائه للبرازيل لفحص اللاعب وكذلك أكدت زوجته أيضًا أنه بدأ تعلم اللغة الإنجليزية.

في الموسم الماضي، سجل 15 هدفًا في 31 مباراة ، وصنع 3 أهداف مع فريقه البرازيلي كما سجل في كوبا أمريكا في مرمى بوليفيا وبيرو.

وسيصبح إيفرتون ثاني صفقات آرسنال للموسم الجديد بعد الشاب البرازيلي أيضًا غابرييل مارتينيلي الشهر الماضي.