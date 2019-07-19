ريال مدريد يكشف الموقف النهائي لصفقة بوغبا.. ويعرض البديل على زيدان

قالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ إن نادي ريال مدريد بدأ بالفعل التفكير في الخيار الاقتصادي البديل لصفقة الفرنسي بول بوغبا، نجم وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، وخوزيه أنخيل سانشيز، المدير الرياضي للنادي الملكي، اجتمعا مع الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الفريق في مونتريال منذ أيام قليلة، لبحث صفقة بوغبا.

وأضافت بقولها: ”أبلغ بيريز وسانشيز المدرب زيدان بأن إتمام صفقة بوغبا خلال فترة الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي، أمر مستحيل، لأن إدارة مانشستر يونايتد ترفض التفاوض بصورة مباشرة وواضحة حول المقابل المادي الذي تطلبه لبيع بوغبا، وهو 150 مليون يورو، قبل أن يرتفع، وفقًا لبعض التقارير إلى 200 مليون يورو“.

وأكدت أن الاجتماع تناول إمكانية التعاقد مع فان دي بيك، لاعب وسط نادي أياكس أمستردام الهولندي، في ظل الإمكانات الهائلة الواعدة التي يتمتع بها اللاعب، إضافة إلى أن سعره لن يكون مرتفعًا، بالمقارنة مع بوغبا، حيث تطلب إدارة ناديه 40 مليون يورو، وهو ما سيمكن ريال مدريد من توفير 110 ملايين يورو، حال ضم دي بيك على حساب بوغبا.

وكان مارك أوفر مارس، المدير الرياضي لنادي أياكس، قد أكد أن النادي لا يستطيع الإبقاء على فان دي بيك دون رغبة اللاعب، في ظل العروض التي يتلقاها من أندية أوروبية كبرى.