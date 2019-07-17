غوارديولا يفتح الباب أمام ليروي ساني للرحيل عن مانشستر سيتي

فتح بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الباب أمام جناحه الألماني ليروي ساني للرحيل في حال أنه لا يشعر بالسعادة.

ويسعى بايرن ميونخ للتعاقد مع الجناح الدولي الشاب الذي لا يجد له مكانًا في التشكيلة الأساسية للمدير الفني الإسباني.

وذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية أن سيتي الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في آخر عامين بمئة مليون استرليني ما أدى إلى رفض بايرن لتقديم عرضه.

لكن بعدما أعلن غوارديولا أن يتوقع بقاء ساني في الفريق تراجع في رأيه بعد رفض اللاعب تجديد عقده مع النادي.

وفي رده على سؤال بشأن استمرار ساني مع الفريق عندما يبدأ الموسم بلقاء وست هام قال غوارديولا :“نعم“ ، لكنه أضاف بعد ذلك: ”قدم النادي عرضًا له العام الماضي ولكني قلت عدة مرات أنني أريد أن يشعر اللاعبون بالسعادة في الفريق“.

وأضاف ”سنساعده ليكون الأفضل. نحن نعرف إمكاناته ومستواه خاصة أنه يملك موهبة كبيرة. لكن في نفس الوقت تحدثت إلى النادي بشأن شعور اللاعبين بالسعادة بالوجود معنا. إذا كانوا لا يريدون البقاء فعلهم الرحيل. لكن رغبتنا دائمًا بقاء ساني معنا“.