نيوكاسل يونايتد يتعاقد مع ستيف بروس لخلافة بنيتز

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد، المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز، تعيين ستيف بروس مدرب شيفيلد وينزداي السابق بعقد مبدئي لمدة ثلاث سنوات اليوم الأربعاء.

وسيتولى بروس مدرب سندرلاند وهال سيتي وأستون فيلا السابق البالغ عمره 58 عامًا المسؤولية خلفًا للإسباني رفائيل بنيتز الذي رحل بعد نهاية عقده الشهر الماضي عقب الإخفاق في التوصل إلى اتفاق جديد مع مايك آشلي مالك النادي.

Newcastle United can now announce that Steve Bruce has been appointed as the club's new head coach.

