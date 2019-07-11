سام آلاردايس يرفض عرضًا للعودة لتدريب نيوكاسل

قال سام آلاردايس المدرب السابق لمنتخب إنجلترا، إنه رفض عرضًا لتولي تدريب نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأضاف آلاردايس، الذي كان مدربًا لنيوكاسل في الفترة من 2007 وحتى 2008، أنه رفض الفرصة ليحل بديلًا لرفائيل بنيتيز، الذي ترك تدريب الفريق الشهر الماضي بعد نهاية عقده.

وأشار آلاردايس، الذي ابتعد عن تولي أي منصب تدريبي منذ تركه إيفرتون العام الماضي، لمحطة ”توك سبورت“ الإذاعية: ”شعرت بالسعادة لأن يطرح اسمي، لكن الأمر يتعلق بهذا النهج القائم على فكرة.. لن أعود“.

وأضاف: ”لا أخوض في نوعية الأحاديث التي يسوقها الناس.. لكن المنصب لا يناسبني. قلت ‭’‬لا‭’‬ باحترام“.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية، أن ستيف بروس المدافع السابق لمانشستر يونايتد ضمن أبرز المرشحين لتولي تدريب نيوكاسل، ويعتقد آلاردايس أن مدرب شيفيلد ونزداي سيستمتع بفرصة خوض تحدٍ جديد مع نيوكاسل.

وقال آلاردايس: ”إذا ما تم عرض المنصب عليه، فإنني أعتقد أنه سيقتنص الفرصة. أعتقد أن أحد أحلامه هو تدريب النادي الذي يقع في مسقط رأسه“.