رفائيل بنيتز: رحلت لأن إدارة نيوكاسل يونايتد لم تشاركني نفس الرؤية

قال رفائيل بنيتز، اليوم الاثنين، إنه لم يكن يرغب في الرحيل عن نيوكاسل يونايتد لكنه شعر بأن إدارة النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لا تشاركه نفس الرؤية.

وذكر نيوكاسل يونايتد الشهر الماضي أن بنيتز سيترك منصبه عقب نهاية عقده في 30 يونيو حزيران.

وكان من المتوقع أن يغادر المدرب الإسباني موقعه عقب فشله في التوصل لاتفاق لتمديد عقده مع مايك آشلي، مالك الفريق، على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وتعاقد المدرب السابق لليفربول وريال مدريد مع نيوكاسل في مارس آذار 2016 لكنه فشل في إنقاذ الفريق من الهبوط. وظل بنيتز مع الفريق في دوري الدرجة الثانية وقاده للعودة لدوري الأضواء في الموسم التالي.

وأنهى الفريق في المركز العاشر في أول موسم له بعد العودة للدوري الممتاز وفي المركز 13 الموسم الماضي.

وشكر بنيتز الجماهير على ”ثلاث سنوات رائعة ومثيرة واتسمت بالتحدي في بعض الأوقات.

”كنت أود البقاء لكنني لم أكن أريد فقط أن أوقع على تمديد عقد، ولكنني كنت أريد أن أكون جزءًا من مشروع.

”لسوء الحظ، بدا واضحًا لي وبشكل متزايد بأن هؤلاء على قمة إدارة النادي لا يتقاسمون معي نفس الرؤية“.