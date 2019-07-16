أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. راكيتيتش يتحدى حرارة الجو.. ومحمد صلاح في حالة استرخاء

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي.

تدريبات خاصة لبيبيتا

نشرت الصفحة الرسمية لنادي يوفينتوس الإيطالي فيديو لتدريبات الفريق، والتي يظهر فيها مهاجم الفريق بيبيتا، وهو يؤدي بعض التمرينات الإضافية من أجل زيادة الفاعلية الهجومية على المرمى.

راموس: وصلت إلى أعلى درجات الطاقة

نشر سيرجيو راموس، مدافع نادي ريال مدريد الإسباني، صورة له عقب الانتهاء من تدريبات الفريق، وقال اللاعب أعلى الصورة: ”أعلى درجات الطاقة“، كإشارة إلى اقترابه من الوصول إلى لياقته البدنية والفنية.

غاريث بيل يشكر الجميع

حرص غاريث بيل، جناح نادي ريال مدريد الإسباني، على توجيه الشكر لكل من بادر بتقديم تهنئة له بمناسبة عيد ميلاده، حيث نشر تهنئة نادي ريال مدريد له وعلّق أعلى الخبر قائلَا: ”شكرًَا للجميع على تهاني عيد الميلاد“.

راكيتيتش يتحدى حرارة الجو من أجل البرسا

نشر إيفان راكيتيتش، لاعب نادي برشلونة الإسباني، صورة له عبر صفحته الشخصية أثناء أدائه تدريبات الفريق، ويبدو أن اللاعب كان يعاني من ارتفاع درجات الحرارة، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”يحيا البرسا“.

كريم بنزيما يستعد لتقديم موسم قوي

نشر الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر صفحته الشخصية، وظهر اللاعب وهو يؤدي تدريبات الفريق بحماس شديد، كإشارة إلى رغبته في تقديم موسم قوي مع النادي الملكي.

ماريو ماندزوكيتش: القوة والإخلاص سر النجاح

نشر ماريو ماندزوكيتش، لاعب نادي يوفينتوس الإيطالي، صورة له عبر صفحته الشخصية، أثناء أدائه تدريبات الفريق، وعلًق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”القوة، العمل، الانضباط، الإخلاص، التفاني“.

لينغارد: لم أتوقع كل هذا الحب من المعجبين

نشر جيسي لينغارد، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، فيديو له عبر صفحته الشخصية، وهو يلبي طلبات المعجبين، وعلق اللاعب أعلى الفيديو قائلا: ”هذا ليس بجديد لكن كل هذا الحب جديد“. ‍

هيكتور بيليرين: توقف سريع مع مشجعي آرسنال

نشر هيكتور بيليرين، لاعب نادي آرسنال الإنجليزي، فيديو عبر صفحته الشخصية وهو يلتقط الصور التذكارية مع مشجعي الفريق وعلّق اللاعب أعلى الفيديو، قائلًا: ”توقف سريع مع مشجعي آرسنال في لوس أنغلوس“.

محمد صلاح في حالة استرخاء

نشر محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر صفحته الشخصية، وهو في حالة من الاسترخاء وممسك بالموبايل، وفسر البعض تلك الصورة بأنه بدأ يهتم بما تقوله السوشيال ميديا المصرية عنه بعد نصيحة من بعض المقربين.