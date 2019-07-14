نادي ليفربول ينافس كبار الدوري الإنجليزي على صفقة هجومية

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، الأحد، أن نادي ليفربول دخل على خط المنافسة؛ للحصول على خدمات المهاجم الروسي، للتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“، فإن ليفربول ينافس مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وآرسنال وتوتنهام على فيدور تشالوف، البالغ من العمر 21 عامًا.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن فيدور تشالوف مهاجم واعد للغاية، وتبلغ قيمته السوقية حاليًا 20 مليون جنيه إسترليني.

ويلعب فيدور تشالوف لسيسكا موسكو الروسي منذ كان في الثامنة من عمره، وسجل للنادي الروسي 30 هدفًا وصنع 14 في 86 مباراة، بحسب موقع ”transfermarkt“ المتخصص في أرقام وإحصائيات كرة القدم، وكان الموسم الماضي (2018/2019)، الأفضل لفيدور تشالوف، بعدما سجل 15 هدفًا لينال جائزة هداف الدوري الروسي.

أشارت الصحيفة إلى أن فيدور تشالوف سجل هدفًا ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2018، وضد آرسنال في الدوري الأوروبي 2018، وأن عقده مع سيسكا موسكو يستمر حتى العام 2022.

وباع ليفربول مهاجمه دانييل ستوريدج، لكنه يملك محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو وديفوك أوريغي.