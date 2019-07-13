تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية.. مانشستر يونايتد يفرض ”الأمر الواقع“ على بوغبا.. وأتلتيكو مدريد يشعل موقعة غريزمان

يبدو أن نادي مانشستر يونايتد اعتمد سياسة النفس الطويل، وفرض الأمر الواقع، في التعامل مع نجمه الفرنسي بول بوغبا، منذ أن أعلن اللاعب رغبته في الرحيل عن أولد ترافورد، إلى أن أكد مدير أعماله، مينو رايولا، أن بوغبا لا يريد البقاء في صفوف ألمانيو، ويرغب في البحث عن تحدٍ جديدٍ.

وفي هذا السياق، قالت تقارير صحفية بريطانية إن نادي مانشستر يونايتد أغلق ملف رحيل بوغبا، بعد أن رفع سعر اللاعب إلى سقف لا يمكن لناديي ريال مدريد الإسباني، أو يوفنتوس الإيطالي، الراغبيْن بضم اللاعب، الوصول إليه.

وأشارت صحيفة ”صن“ إلى أن مانشستر يونايتد يطلب حاليًا 180 مليون جنيه إسترليني لبيع بوغبا، بعد أن كان سعره في السابق يتراوح بين 150 إلى 160 مليون إسترليني.

وأكدت أن قرار إدارة ألمانيو برفع سعر بوغبا يأتي ردًا على محاولات مدير أعماله مينو رايولا، للضغط عليها من أجل بيع اللاعب الفرنسي الدولي، حيث أكد رايولا في تصريحات سابقة أن بوغبا لا يريد البقاء في ”أولد ترافورد“، وأن مسؤولي النادي الإنجليزي يعلمون جيدًا رغبته في الرحيل.

وفجّر النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب نادي مانشستر يونايتد، مفاجأة مدوية حول قائد ألمانيو في الموسم المقبل.

وقال سولشاير، بعد المباراة الودية التي أُقيمت، اليوم، بين مانشستر يونايتد وبيرث غلوري، على هامش معسكر الفريق الإنجليزي في أستراليا: ”نعم، بول بوغبا من بين المرشحين لشارة قيادة ألمانيو في الموسم الجديد، ولدينا بعض الخيارات، وبالطبع فإن بوغبا على رأس تلك الخيارات، وسنحسم الموقف قبل انطلاق الموسم“.

وشارك بوغبا في المباراة الودية، وصنع الهدف الأول لمانشستر يونايتد، لزميله المهاجم ماركوس راشفورد.

وبعد المباراة، سأل الصحفيون بوغبا عن وجهته المستقبلية، وكان رد اللاعب الفرنسي الدولي مختصرًا:“من يريد أن يتكلم؟، لا يوجد أي داعٍ للحديث الآن“.

موقعة غريزمان

أكد إنريكي سيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، أن ناديه يمتلك أدلة تُدين منافسه برشلونة في تفاوضه مع النجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، قبل انتقال شرطه الجزائي من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو، لذلك أصدر بيانًا يطالب خلاله بمبلغ الشرط الجزائي الأول.

وقال سيريزو خلال تصريح لإذاعة ”RAC1″:“إن كان أتلتيكو مدريد قد أصدر البيان فلأنه يمتلك أدلة، ونطالب بالشرط الجزائي، وعلى برشلونة التصرف كما يجب أو الدفاع عن نفسه كما يجب“.

وبحسب الرئيس، فإن برشلونة تفاوض مع غريزمان في مارس الماضي، وقال حول اللاعب:“أشعر بخيبة أمل من غريزمان، كان يود الرحيل وأخبرنا في اللحظات الأخيرة، ورغم ذلك يبقى من أفضل اللاعبين في العالم، وبرشلونة حصل على تعاقد جيد“.

وأضاف رئيس أتلتيكو مدريد:“لم نكن نرغب برحيله، لكنه اتخذ هذا القرار، وسنرى إن كان قانونيًا أم لا“.

وهاجم ألبرتو بالومار، محامي غريزمان، إدارة أتلتيكو مدريد.

وقال بالومار لإذاعة ”كادينا كوبيه“ الإسبانية:“لإثبات وجود عقد مبدئي قد وقع بين برشلونة وغريزمان، يجب أن يمتلك أتلتيكو مدريد دليلًا أقوى من بيان اللاعب للرحيل عن صفوف الفريق“.

وتابع:“أتلتيكو أدخل نفسه في قضية ضدنا؛ لأنه بحسب ما أشار لديهم أدلة ضد غريزمان، لذلك سيكون علينا الانتظار حتى رؤية صحة ادعاءاتهم“.

وأردف:“إذا لم يكن النادي يملك سوى بيان غريزمان فلن يكون ذلك دليلًا قويًا لإثبات أن هناك اتفاقًا قد تم بين برشلونة واللاعب منذ مارس الماضي“.

لقاء الحسم

قالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن نادي برشلونة ينتظر بشغف شديد نتيجة اللقاء الذي سيجمع البرازيلي، نيمار دا سيلفا، مع مواطنه ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار سيعود خلال الأيام القليلة المقبلة إلى باريس، وسيعقد اجتماعًا حاسمًا مع ليوناردو، وسيخبره بشكل رسمي بقراره النهائي، ورغبته في العودة إلى صفوف برشلونة.

وألمح نيمار مجددًا إلى رغبته في العودة إلى نادي برشلونة، والرحيل عن فريقه الحالي باريس سان جيرمان، حيث نشر صورة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرتدي قميص البلوغرانا، اليوم السبت.

وانضم مهاجم البرازيل إلى باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة بعقد لخمس سنوات في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو (249 مليون دولار) في 2017.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، أن نيمار نشر هذه الصورة مرفقة بعبارة:“لن يفيد أي سلاح سيتم إشهاره ضدك“.

إيسكو إلى يوفنتوس؟

قال موقع ”كالتشيو ميركاتو“إن نادي يوفنتوس لا يزال يرغب بضم إيسكو ألاركون، نجم وسط نادي ريال مدريد الإسباني.

وأشار الموقع، في تقرير نشره، اليوم السبت، إلى أن يوفنتوس ينظر إلى إيسكو باعتباره قطعة الحلوى التي يمكن أن تزين حلم البيانكونيري في التتويج بدوري أبطال أوروبا.

وأكد أن ريال مدريد لا يمانع في بيع إيسكو، خاصة مع وجود الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي الملكي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، ولكن إدارة الميرينغي تريد 80 مليون يورو في صفقة إيسكو، وهو الرقم الذي يعجز يوفنتوس عن دفعه حاليًا.

صفقة برازيلية في آرسنال

قالت تقارير صحفية إن نادي آرسنال الإنجليزي يرغب في التعاقد مع الجناح الطائر إيفرتون سواريس، لاعب نادي غريميو البرازيلي.

وأشار موقع ”paininthearsenal“، في تقرير نشره، اليوم السبت، إلى أن الإسباني أوناي إيمري، مدرب آرسنال، يرى أن إيفرتون سيكون بمثابة الصفقة المثالية لفريقه في الموسم المقبل، خاصة في ظل التكلفة المادية الباهظة التي تعرقل انتقال الإيفواري الدولي وليفريد زاها إلى صفوف الغانرز.

ويطلب نادي كريستال بالاس الإنجليزي، الذي يلعب زاها في صفوفه، 80 مليون جنيه إسترليني لبيع مهاجم الأفيال، وهو المبلغ الذي يرفض مسؤولو آرسنال دفعه للحصول على خدمات اللاعب.

وأكد الموقع المتخصص في أخبار الغانرز، أن إيفرتون سيكون بمثابة الحل السحري لأوناي إيمري، في آرسنال، حيث يفتقد الفريق وجود جناح صريح قادر على اختراق دفاعات المنافسين، وهو ما يتميز به إيفرتون.

واستغل إيفرتون غياب نيمار دا سيلفا، نجم البرازيل عن كوبا أمريكا بداعي الإصابة، وتألق برفقة السليساو، الذي توّج بالبطولة، ونجح بتسجيل 3 أهداف، ليكون هدافًا للمسابقة مناصفة مع باولو غيريرو مهاجم منتخب بيرو، وصيف البطولة.

وأكد الموقع أن نادي غريميو يطلب 36 مليون جنيه إسترليني لبيع إيفرتون، خاصة بعد تألقه في كوبا أمريكا، ووجود العديد من الأندية الأوروبية الكبرى التي تطلب التعاقد معه، وعلى رأسها بايرن ميونخ الألماني، وميلان الإيطالي، وقطبا مانشستر في إنجلترا.