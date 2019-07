رسميًا.. بيتر كراوتش يعتزل كرة القدم (صور)

أعلن المهاجم الإنجليزي المخضرم بيتر كراوتش، اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، بعد مشوار حافل في المستطيل الأحمر.

وشارك كراوتش، البالغ من العمر 38 عامًا، النصف الأول من الموسم الماضي مع ستوك سيتي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، قبل أن ينتقل إلى بيرنلي في النصف الثاني.

قال كراوتش عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”بعد تفكير هذا الصيف قررت اعتزال كرة القدم، اللعبة التي أعطتني كل شيء“.

وأضاف: ”أشكر كل من ساندني للوصول والبقاء كل هذا الوقت في الملاعب“.

ولعب كراوتش لأندية ليفربول، وأستون فيلا، وساوثهامبتون، وتوتنهام، وغيرها من الأندية الإنجليزية.

وسجل كراوتش 106 أهداف في 467 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب 13 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، كما سجل 22 هدفًا في 42 مباراة مع إنجلترا.

After a lot of deliberation this summer I have decided to retire from football !

Our wonderful game has given me everything.

I’m so thankful to everyone who helped me get there and to help me stay there for so long. X

