مانشستر يونايتد يكشف قميصه الثاني وبول بوغبا يشارك في الإعلان (صور)

كشف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الجمعة، عن قميصه الثاني للموسم الجديد 2019/2020، من إنتاج شركة أديداس.

وتخلى مانشستر يونايتد عن الألوان التقليدية للقميص الاحتياطي، حيث صُبغ القميص بلون السافانا ووضع تصميم خاص ومعقد له مستوحى من الأعمال الفنية التي تزين حي “Northern Quarter” في مدينة مانشستر.

ويمزج القميص الاحتياطي الجديد الذي سيرتديه لاعبو مانشستر يونايتد في بعض المباريات خلال الموسم القادم بين الطابع الرياضي والأناقة في تصميم فريد، وأضاف المصممون للقميص بعض التفاصيل الصغيرة على اللون الأساسي ليعبر عن فن المدينة بصورة أكبر.

وبالإضافة للون الأسود الذي يزين الخطوط الثلاثة الشهيرة لأديداس على الكتفين، والياقة الدائرية، وشعار مانشستر الشهير، اعتمد المصممون في تصميمهم للقميص على تكنولوجيا الـ CLIMALITE التي تساعد على امتصاص العرق.

وظهر النجم الفرنسي بول بوغبا في إعلان القميص، فيما يبدو أنها إشارة من إدارة مانشستر يونايتد لنيتها الحفاظ على اللاعب الذي يريد الرحيل عن الفريق، ويرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

ويبدأ مانشستر يونايتد مشواره في الدوري الإنجليزي للموسم 2019/2020، بملاقاة تشيلسي على ملعب أولد ترافورد، يوم 10 أغسطس.