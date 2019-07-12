صحيفة تكشف تفاصيل جديدة بشأن صفقة ريال مدريد مع بول بوغبا

أفادت تقارير صحفية إسبانية، الجمعة، أن ريال مدريد وضع الاستراتيجية الخاصة بالتعاقد مع النجم الفرنسي بول بوغبا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وبحسب إذاعة ”كادينا سير“، فإن ريال مدريد لن يتحرك لضم بوغبا إلا بعد حصد 100 مليون يورو من بيع اللاعبين الذين لا يريدهم الموسم المقبل.

وأضافت الصحيف أن ريال مدريد في طريقه للتخلص من جيمس رودريغيز وداني سيبايوس وماريانو دياز ولوكاس فاسكيز في الأيام القليلة المقبلة.

وأنفق ريال مدريد 303 ملايين يورو في التعاقد مع إدين هازارد ولوكا يوفيتش وفيرلاند ميندي ورودريغو وإيدير ميليتاو في حين حصل على 115 مليون يورو من بيع ماتيو كوفاسيتش وماركوس لورينتي وراؤول دي توماس وتيو هيرنانديز.

وبحسب ”كادينا سير“ فإن إدارة ريال مدريد تدرك أن المشكلة الأساسية في صفقة بوغبا هي أن مانشستر يونايتد لا يريد بيع اللاعب، ولذلك لا يتعجل الفريق الإسباني في التعاقد مع بوغبا.

وأشارت الصحيفة المقربة من أسوار ريال مدريد أن الصفقة قد تتم في الأيام الأخيرة قبل إغلاق باب سوق الانتقالات.

وأثار بوغبا، البالغ من العمر 26 عامًا، الجدل قبل أيام، عندما قال إن الفرصة ربما تكون قد حانت للبحث عن تحدٍ جديدٍ، في حين ذكرت تقارير إنجليزية أن اللاعب طلب من إدارة مانشستر يونايتد السماح له بالرحيل عن الفريق.

وغادر بول بوغبا مانشستر يونايتد مجانًا، العام 2012، قبل أن يعيد النادي الإنجليزي اللاعب مقابل 89 مليون جنيه إسترليني العام 2016، لكن تردد منذ الصيف الماضي أن اللاعب غير سعيد في مانشستر يونايتد.