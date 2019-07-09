تقرير: نادي ليفربول يطارد ”ميسي إيران“

قالت تقارير صحفية، إن نادي ليفربول الإنجليزي يرغب في التعاقد مع الإيراني الدولي سردار أزمون، مهاجم نادي زينيت سان بطرسبرغ الروسي في الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة SovSport الروسية، إلى أن الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، يريد تعزيز القدرات الهجومية للريدز في الموسم الجديد، خاصة بعد رحيل دانييل ستوريدج عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الماضي.

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، أن مسؤولي ليفربول تابعوا لقاء زينيت ولوكوموتيف موسكو، في السوبر الروسي، والذي انتهى لصالح لوكوموتيف 3-2، ونجح سردار أزمون في تسجيل هدفي فريقه خلال اللقاء.

وأشارت إلى أن مسؤولي ليفربول أبدوا إعجابهم الشديد بإمكانات أزمون، 24 عامًا، بعد متابعته على أرض الواقع، خلال مباراة السوبر الروسي، وهو ما يعزز فرص انتقاله إلى بطل أوروبا.

وأحرز أزمون، الملقب بـ“ميسي إيران“، 19 هدفًا في 34 مباراة لعبها رفقة زينيت سان بطرسبرغ، منذ انتقاله من نادي روبن كازان في فبراير من العام الجاري، مقابل 12 مليون يورو.

وتبلغ القيمة السوقية لساردار أزمون حاليًا ما يعادل 17 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

وينتظر ليفربول موسمًا ساخنًا، حيث يدخل الموسم الجديد للدفاع عن لقبه كبطل لدوري أبطال أوروبا، إضافة إلى رغبته في انتزاع بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ، والغائبة عن ”أنفيلد“ منذ عام 1990.