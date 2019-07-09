بعد اقتحامها مباراة دوري الأبطال.. الشرطة البرازيلية تمنع كينزي ولانسكي من اقتحام نهائي كوبا أمريكا

قالت صحيفة ”صن“ البريطانية إن كينزي ولانسكي، عارضة الأزياء، التي اقتحمت ملعب ”واندا متروبوليتانو“، في العاصمة الإسبانية مدريد، خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين، كانت تخطط لنفس السيناريو في نهائي بطولة كوبا أمريكا.

واقتحمت كينزي ولانسكي ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا وهي شبه عارية، قبل أن يتم إلقاء القبض عليها، وإخراجها من الاستاد.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم، إلى أن الشرطة البرازيلية نجحت في منع كينزي ولانسكي من اقتحام ملعب ”ماراكانا“، خلال مباراة البرازيل وبيرو، في نهائي كوبا أمريكا، والتي انتهت بفوز السليساو 3-1، وتتويجه بالكأس.

وأكدت الصحيفة أن الشرطة البرازيلية ألقت القبض على كينزي ولانسكي، التي نشرت على موقعها الشخصي على موقع إنستغرام للتواصل الاجتماعي، أنها في طريقها إلى السجن رفقة صديقها Vitaly Zdorovetskiy، بعد فشل مخططها لاقتحام ملعب ماراكانا.

وكتبت كينزي ولانسكي على ”إنستغرام“: ”أعترف أنكم انتصرتم هنا في كوبا أمريكا، ولم تسمحوا لي بتنفيذ ما كنت أريده“.

وأشارت إلى أنها سافرت مع صديقها إلى البرازيل لحضور نهائي كوبا أمريكا، واقتحام ملعب المباراة، وقامت بالتنكر كي لا يتم اكتشافها من جانب الشرطة في ملعب ماراكانا، إلا أن خطتها فشلت، وتم إلقاء القبض عليها بواسطة 20 من عناصر الأمن البرازيليين المتواجدين في الملعب.