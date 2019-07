جاي رودريغيز يعود لنادي صباه بيرنلي من وست بروميتش

قال بيرنلي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الثلاثاء، إنه استعاد خدمات المهاجم جاي رودريغيز من وست بروميتش ألبيون لمدة عامين مع وجود بند يتيح التمديد لعام إضافي.

ولم يكشف الطرفان عن القيمة المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن بيرنلي دفع 10 ملايين جنيه إسترليني (12.47 مليون دولار) للحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا.

وبدأ رودريغيز المولود في بيرنلي مسيرته مع الفريق في 2007، قبل أن ينتقل إلى ساوثامبتون في 2012.

ثم انضم رودريغيز إلى وست بروميتش ألبيون في 2017 وهز الشباك 33 مرة في 84 مباراة ، منها 22 هدفًا في الموسم الماضي، ساعد بها الفريق على التأهل للمرحلة الفاصلة للصعود لدوري الأضواء.

وبعد أن وقع اللاعب على عقد انضمامه إلى بيرنلي بعد عامين أمضاهما في وست بروميتش، انضم رودريغيز إلى المعسكر التدريبي للفريق في البرتغال استعدادًا للموسم الجديد.

وسيستهل بيرنلي، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز 15 في الدوري، موسم 2019-2020 بمواجهة أمام ساوثامبتون في العاشر من أغسطس آب المقبل.

Good to have you back, Jay ???? pic.twitter.com/bAhS5FKUg7

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) July 9, 2019